タイムアウトマーケット大阪に施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を導入いただきました

スカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が開発・運用する施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」が、グラングリーン大阪南館の大規模フードマーケット「タイムアウトマーケット大阪」の18店舗に2025年7月より導入されたことをお知らせいたします。本導入により、店舗横断のスマートな注文体験に寄与して参ります。

アジア初上陸！大規模フードマーケット「タイムアウトマーケット大阪」

タイムアウトマーケット大阪は、世界的なカルチャー＆ライフスタイルメディア「タイムアウト」がプロデュースするフードマーケットであり、関西の食文化を代表する名店が一堂に会する大規模施設です。地元の名シェフによる多彩な料理が提供されるほか、洗練された空間デザインと活気あふれる雰囲気で、訪れる人々に唯一無二の食体験を提供します。

モバイルオーダーシステム「NEW PORT」

「NEW PORT」は、複数テナントの商品を一元的に閲覧・注文できるモバイルオーダーシステムです。

フードコート内の店舗を横断して同時に注文ができる「買いまわり」機能を搭載しており、3,000平方メートルもの広さを誇るタイムアウトマーケット大阪でも、お客様は席に座ったまま好みの料理をゆっくりと選べる快適な注文体験を実現しています。

さらに、大阪駅直結の立地特性から多く訪れる外国人観光客にも対応。多言語自動翻訳機能を備えているほか、Webアプリ方式によりお客様自身のスマートフォンから手軽に利用でき、インバウンド需要を取り込む上でも効果が期待できます。

顧客体験向上と施設運営効率化をサポート

この度のNEW PORTの導入により、タイムアウトマーケット大阪及び来店者の皆様に以下のような利便性をご提供いたします。

◆ 来店者

- 席に着いたまま、複数店舗のメニューから好みの商品をまとめて注文可能- 広いフードコート内を何度も移動することなく、快適にお食事- 自身のスマートフォンで注文から決済まで完結でき、外国人観光客も安心して利用可能

◆ タイムアウトマーケット大阪社

- 店頭の待機列を解消し、混雑の緩和、回遊促進にもつながる- 追加注文がしやすくなることで客単価向上、テナントの売上アップを支援

また、全店舗が利用するクラウドPOSとのシステム連携を実現し、商品マスタ・売上マスタなどの店舗データを自動連携。これにより日々の運営業務の負担軽減と、スピーディな売上管理を実現しています。

当社は今後も、空間に最適なDXソリューションを構築し、お客様および事業者の皆様にとってより快適で効率的なサービスを提供してまいります。

■タイムアウトマーケット大阪 概要

名称：タイムアウトマーケット大阪

住所：大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館 B1F

アクセス：JR大阪駅（うめきた改札口）すぐ

総面積：約3,000平方メートル

店舗数：17キッチンと2つのバー

座席数：約800席

公式HP：https://www.timeout.com/time-out-market-osaka

■NEW PORTとは？

施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」。フードコートのテーブルオーダーや遊休地を活用したOMOポップアップストアなど、様々なシーンにおけるオーダーマネジメントシステムとして提供しております。簡単かつスピーディーにシステム構築が行え、施設やイベント運営の幅をオンラインにまで拡張するオーダープラットフォームです。

NEW PORTは単なるモバイルオーダーシステムに留まらず、施設全体の顧客体験を変革するソリューションです。現代の消費者は利便性とシームレスな館内体験を求めており、NEW PORTはそうした期待に応えるとともに、テナントの運営効率化、購買データを活用した施設運営者の一貫した販促施策やリーシングに貢献いたします。

■今後の展開

2015年の創業から10周年を迎えるスカイファームは、商業施設や百貨店、そして街中まであらゆる空間の価値向上を実現するトータルソリューションを提供し、その街や施設にとってなくてはならない存在へと進展して参ります。

【スカイファーム株式会社】

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を運営しています。

日本における商業施設DXの先駆者として、新たな顧客体験の創出と施設運営の革新に貢献してまいります。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/