enaとのオフィシャルトップパートナー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

長きにわたりオフィシャルパートナーとしてクラブを支えていただいたenaに、2025-26シーズンからはオフィシャルトップパートナーとして、さらに強力にご支援いただくこととなりました。

本契約締結に伴い、「ena」のロゴを、2025-26シーズンから選手が着用する公式ユニフォーム（パンツ右もも部分）、クラブの各種広報物に掲出いたします。





■ena コメント青少年の育成と学力向上を目的に事業を展開する当社は、夢に向かって努力することの素晴らしさを体現し、スポーツ人口の裾野拡大に尽力されているサンロッカーズ渋谷の理念に深く共感し、このたびオフィシャルトップパートナーとして支援させていただく運びとなりました。今回のパートナーシップを通じて、地域の活性化と次世代を担う若者たちの夢の実現、そしてスポーツと教育の両面から子どもたちの可能性を広げる取り組みに貢献してまいります。■ena 会社概要会社名： 株式会社学究社所在地： 東京都渋谷区代々木1-12-8代表者： 取締役会長兼代表執行役CEO 河端真一URL： https://www.ena.co.jp/(https://www.ena.co.jp/)■掲出ロゴ



■掲出箇所

サンロッカーズ渋谷公式ユニフォーム（パンツ右もも部分）

サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

クラブ名：サンロッカーズ渋谷

ホームタウン：東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL：https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社：株式会社サンロッカーズ