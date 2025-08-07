『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW04」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『ANIMA AOW04』との、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326454&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したオリジナルモデル。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応。高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、「キラ・ヤマト」「ラクス・クライン」「アスラン・ザラ」「カガリ・ユラ・アスハ」の4モデル。充電ケース天面、左右ハウジング共に各キャラクターをイメージしたモチーフやアイコンを配置。各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載し、電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等のオリジナルボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて8月8日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「描き下ろしイラストアクリルスタンド」及び、「イヤホンポーチ」「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、8月8日（金）15:00より販売開始致します。
※1 『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』 STORY
C.E.75、戦いはまだ続いていた。
独立運動、ブルーコスモスによる侵攻……
事態を沈静化するべく、ラクスを初代総裁とする
世界平和監視機構・コンパスが創設され、
キラたちはその一員として各地の戦闘に介入する。
そんな折、新興国・ファウンデーション王国から、
ブルーコスモス本拠地への合同作戦を提案される。
■公式サイト：https://www.gundam-seed.net/freedom/
■公式X（@SEED_HDRP）：https://x.com/seed_hdrp
■「GUNDAM.INFO」公式ガンダム情報ポータルサイト：https://www.gundam.info/
■「ガンダムインフォ」公式X（@gundam_info）：https://x.com/gundam_info
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326454&id=bodyimage2】
【音声ガイダンス（搭載ボイス）詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326454&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/SEED_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6279412
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2025年8月8日（金）15：00～2025年9月26日（金）15：00
■製品発送：2025年12月上旬から12月中旬にかけて順次発送予定
■販売価格：18,000円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
