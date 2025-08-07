こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スターバックス(R) リワードに新たな機能「Star Share（スターシェア）」が登場
～ 大切な人にStarをシェアして、想いを届けよう！ ～
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：森井 久恵）は、2025年8月5日（火）より、スターバックス(R) リワードの新たな機能として、Gold会員の方が保有するStarを他の会員の方に送ることができる「Star Share（スターシェア）」サービスの提供を開始しました。
■「Star Share」とは？
「Star Share」は、大切な人に日頃の感謝や想いをStarと共にシェアできるスターバックス(R) リワードに新たに登場した機能。スターバックス(R) リワードGold会員の方は、たまったStarを、他のスターバックス(R) リワード会員の方に送ることができるようになりました。例えば、いつも寄り添ってくれる家族に、頑張っている同僚に、元気をくれる友人に-- Gold会員の方であれば、ご自身のStarを、まるで小さなプレゼントのようにシェアして、「ありがとう」や「おつかれさま」、「これからもよろしくね」など、ちょっとした気持ちをすぐにお届けすることができます。日常の中でも、特別な日でも、「Star Share」を通じてお客様同士のあたたかなつながりを育み、思いがけない笑顔やうれしいひと時を生み出す、スターバックスからの新しいご提案です。
【サービス概要】
● 対 象： 【Starをシェアする】スターバックス(R) リワードGold会員
【Starを受け取る】全スターバックス(R) リワード会員
● Star数 ： 月間で最小1 Starから最大600 Starsまで任意のStar数の設定が可能
● 送付方法： スターバックス(R) リワード会員ログインページ（https://reward.starbucks.co.jp/）より、「Star Share」ページ（https://reward.starbucks.co.jp/starshare/share）を通じて任意のStar数のシェアリンクを発行し、LINEやメール等を通じて送付
● 受取方法： 送付されたシェアリンクに直接アクセスして受け取り
● 詳 細： https://reward.starbucks.co.jp/starshare/howto
※非会員の方でも、受け取りと同時に会員登録いただければStarの受け取りが可能です。
※スターバックス ジャパン公式モバイルアプリを通じてのStar送付は今秋から予定しております。
※スターバックス(R) リワードは、スターバックスをより楽しむための会員サービスです。入会費、年会費などはかかりません。
※Starは、Web登録済みのスターバックス カードでのお買い物60円（税込）ごとに1つ集まります。
スターバックスは、これからもお客様一人ひとりに寄り添い、日常の中に豊かで心あたたまるスターバックス体験をお届けできるよう、取り組みを続けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
お客様からのお問合わせ先 0120-336-388
※間違い電話が多くなっておりますのでお気を付けください
（10:00-18:00年中無休、国際電話、IP電話からは03-5745-5890）
