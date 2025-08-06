電通デジタル、「Scenario Builder」において、Integration Partnerに認定

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、Google Cloudが提供する統合 AI 開発プラットフォーム「Vertex AI」上で手軽に生成AIクリエイティブが制作できる「Scenario Builder」において、Integration Partnerに認定されたことをお知らせいたします。

近年、多くの企業でマーケティング領域における新たなビジネス価値の創出に向けた生成AIの活用が進んでいます。一方で、生成AI活用で最適解を出すためには、AIの特性を熟知した効果的なプロンプト設計が重要ですが、生成AIの活用経験が少ないマーケターは導入や活用の過程で多くの課題を抱えているのが現状です。

「Scenario Builder」は、専門的なプロンプト知識を必要とせず、シート記入形式での情報入力によりテキストや画像などのクリエイティブを自動で生成できるため、マーケターは自社のブランドイメージや顧客のペルソナに対応した適切なクリエイティブを、簡単かつスピーディーに作成することができます。また、Googleの動画生成AI「Veo」を活用することで、動画素材の生成も可能です。

電通デジタルでは、デジタルマーケティング領域における生成AI利活用の専門性を有しており、Google Cloudの機能を統合した電通デジタルのマーケティング支援ソリューションを通じて、企業独自のデータをもとにしたインサイト抽出、分析、AI活用設計までを包括的に支援してきました。マーケティング支援ソリューションで提供可能な企業独自のインサイトやマーケティング戦略立案の知見とともに「Scenario Builder」を活用することで、企業は自社に最適なメッセージングやクリエイティブを効率的に生成することが可能となります。こうしたAI利活用の取り組みが評価され、このたびのパートナー認定に至りました。

今後も電通デジタルは、生成AIやクラウドテクノロジーを活用した企業のマーケティング変革を支援してまいります。

国内電通グループは、“人間の知（=Intelligence）”と“AIの知”の掛け合わせによって、顧客や社会の成長に貢献していく独自のAI戦略「AI For Growth」を推進しています。

AI For Growthについては、以下ウェブページをご確認ください。

https://www.dentsu.co.jp/labo/ai_for_growth/

＜電通デジタルについて＞

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。