【開催告知】NEDO「エネルギーの森」事業報告会・田子棟梁講演会および現地視察会を開催

バイオマスパワーテクノロジーズ株式会社

バイオマスパワーテクノロジーズ株式会社（本社：三重県松阪市）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が推進する「エネルギーの森」実証事業に関する事業報告会・講演会および現地視察会を、2025年10月22日（水）～23日（木）に奈良県五條市にて開催いたします。

事業報告会では、本事業の取組内容の詳細報告に加えて、近年本格的数奇屋建築１５０坪を３年掛かりで田子棟梁が建設、内外建具約３００本、造作材、床・天井等国産材９３％使用し、すべて無垢材、手加工で仕上げました。この仕事で感じた体験談、森林、林業木育、和の伝統木造文化の技術の大切さを、日本みどりのプロジェクト推進協議会・プロジェクトアドバイザー（伝統建築・林業木材活性化担当）・（株）番匠 代表取締役会長 棟梁 田子和則氏を迎えし、本音で日本の建築文化の奥の深さに触れる貴重な機会です。是非ご参加ください。

NEDO「エネルギーの森」事業報告会・田子棟梁講演会および現地視察会リーフレット

■イベント概要

【タイトル】

NEDO「エネルギーの森」実証事業

事業報告会・田子棟梁講演会・現地視察会

【日程】

2025年10月22日（水）～10月23日（木）

【場所】

10月22日：リバーサイドホテル（奈良県五條市新町2丁目1－33）

10月23日：大和八木駅～および事業地周辺の山林 ※送迎バスをご利用いただけます

【主催】

バイオマスパワーテクノロジーズ株式会社

グループ会社：（株）玉木材 委託先：（株）古家園、（株）森のエネルギー研究所

【参加費】

参加無料（※懇親会参加者は会費6,000円。当日現金支払い）

【申し込み締切】

2025年10月3日（金）

WEBフォーム： https://forms.gle/4iMJ6jdJuzP3Eba6A

■内容詳細

【10月22日（水）】

・15:00～18:00（リバーサイドホテル：14:30受付開始）

事業報告会および特別講演

講師：田子 和則氏（数寄屋棟梁／株式会社番匠 代表取締役会長）

・18:30～20:30（リバーサイドホテル：18:15受付開始）

懇親会（希望者のみ・会費制）

【10月23日（木）】

・8:30～13:00（大和八木駅：8:15受付開始）

NEDO事業現地視察会（山林視察）

※NEDO事業地周辺の山林視察を行うため、汚れてもよい服装と動きやすい靴でお越しください。

※交通事情等の理由により終了時間が遅れる可能性があります。予めご了承ください。

■講師プロフィール

田子 和則（たご かずのり）氏

数寄屋大工棟梁、株式会社番匠代表取締役会長

伝統建築と林業・木材活性化の分野で国内外にて活躍。日本の木造建築文化の継承と国産材活用をテーマに、職人として、また教育者として高い評価を得ている。労働大臣賞、環境大臣感謝状、アメリカ・バーミングハム市名誉市民など受賞多数。

■お申し込み・お問い合わせ

【申込フォーム】

https://forms.gle/4iMJ6jdJuzP3Eba6A

【お問い合わせ先】

バイオマスパワーテクノロジーズ株式会社

経営管理部 藤川 晴美

電話：0598-67-2561／FAX：0598-67-9947

メール：harumi.fujikawa@bpt.co.jp