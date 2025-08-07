2025年8月7日

PwCアドバイザリー合同会社



【調査レポート】世界のM&A 業界別動向：2025年上半期最新情報

PwCアドバイザリー合同会社（以下、「PwCアドバイザリー」）は、「世界のM&A 業界別動向：2025年上半期最新情報」の日本語訳版を公開しました。本レポートは半期に一度、LSEG（London Stock Exchange Group plc：ロンドン証券取引所グループ）より提供されたデータを基に世界のM&A動向についてデータを分析し、今後予想されるシナリオとM&Aへの準備についてPwCが見解をまとめたものです。2025年上半期の世界のM&A市場は、地政学リスクや関税に起因する不確実性や、金利の高止まりなどの影響を受け、ディールの件数は前年同期比9%減少したものの、取引額は15%増加しました。特に、国境を越えた地域密着型企業やサービス業など、関税の影響を受けにくい分野での取引が目立ちました。また、AI技術の進化がディスラプション（革新的な変化）とM&Aの機会につながっていることから、不確実性の高い市場環境においても M&Aは継続して行われており、ディールメーカーは次の一手を考えざるを得ない状況です。地域ごとの動向においても、ディールの件数の減少と取引額増加の傾向が見られます。米州で10億米ドル以上のメガディールが増加し、その半数以上が米国での取引であったことから、この傾向が顕著にみられました。また、アジア太平洋地域でも同様の傾向が確認されています。特に、日本企業を対象としたディール件数は13%減少したものの、2件のメガディールにより、取引額は175%増加しました。メガディールは、テクノロジー、銀行・資本市場、電力・ユーティリティを中心に活況で、依然として幅広いセクターで発生しています。ディールメーカーは、地政学リスクや資本配分の難しさに対処するために、優良企業への投資やテーマ型戦略、AI活用による価値創造を軸として、慎重かつ大胆な意思決定を迫られています。本レポート詳細につきましては、以下URLよりご覧ください。世界のM&A 業界別動向：2025年上半期最新情報各業界の2025年上半期最新情報は各セクションの詳細ページよりご覧いただけます。