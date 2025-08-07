こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【横浜市立大学】産科危機的出血に対する子宮全摘術の実態を全国規模で明らかに
―緊急子宮全摘術の死亡率は2.2%―
横浜市立大学大学院データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻の中村永信さん（埼玉医科大学 医学部総合医療センター 産婦人科 助教）と、同大学院データサイエンス研究科の清水沙友里講師、後藤匡啓教授らの研究グループは、日本全国の診断群分類（DPC）データベース＊1を活用し、2018年4月から2023年3月までの期間における産科危機的出血に対する子宮全摘術（産科的子宮全摘）の診断コード＊２の精度を検証するとともに、全国における実施実態と院内死亡率を明らかにしました。
本研究成果は、「Journal of Obstetrics and Gynaecology Research」にオンライン掲載されました（2025年7月28日公開）。
研究成果のポイント
全国のDPCデータベースを用い、産科危機的出血に対する子宮全摘術の実施率と死亡率を初めて包括的に解析
約21万人の産科危機的出血患者のうち、0.88%（1,835人）が子宮全摘術を受け、そのうち0.87%（16人）が院内で死亡
計画的な子宮全摘の適応となる疾患（前置胎盤、癒着胎盤など）を除いた解析では死亡率は2.2%に上昇
診断コードと分娩出血量の併用により、DPCデータベースでの産科危機的出血の特定精度が極めて高いことを実証（感度97.8%、特異度99.7%）
本研究により、日本における産科危機的出血治療の現状と課題が浮き彫りとなり、今後の対応体制の整備に資する重要な知見を提供
研究背景
分娩後の出血は、すべての分娩において比較的頻繁に起こる合併症です。特に、大量出血が短時間で進行する病態を産科危機的出血と呼び、母体の命に関わる重大な状態へと急速に移行するリスクがあります[1]。先進国においても、産科危機的出血は依然として母体死亡の主要原因のひとつであり、出産時の医療水準が高い国でも避けがたい課題として国際的に認識されています。産科危機的出血の治療には、薬物治療、輸血、動脈塞栓術＊３などが用いられますが、これらの手段で止血困難な場合には、最終的に「子宮全摘術」が必要となるケースもあります[2]。
しかしながら、産科出血に対する子宮全摘術の実施状況や、それに伴う母体死亡率に関して、日本において全国規模かつ信頼性の高いデータに基づいた分析はこれまで行われていませんでした。特に、全国レベルでの子宮全摘術の件数や死亡率の実態把握、診療報酬情報（DPCデータ）の診断精度の検証などがなされておらず、医療政策や臨床現場における適切な意思決定を支える情報が不足している状況でした。
また、日本では分娩の約半数が一般診療所で行われており、重症な産科出血症例は地域の周産期センターなどへ救急搬送されることが多くあります。そうした中で、救命処置の標準化や、地域間での診療体制の格差を是正するための医療資源の集約と多職種連携の強化が課題となっています。
研究内容
本研究では、まず埼玉医科大学総合医療センターにおける入院患者の診療録をもとに、DPCデータベースに登録された産科出血の診断コードの正確性を検証しました。その結果、DPCデータによる産科出血の診断は非常に高い精度（感度97.8%、特異度99.7%）を有していることが確認されました。
次に、2018年4月から2023年3月までの5年間にDPCデータベースに登録された約21万人の産科出血症例を対象に、子宮全摘術の実施率および術後の死亡率を全国的に解析しました。その結果、全症例の内0.88%の患者が子宮全摘術を受けており、また、子宮全摘術を受けた患者の死亡率は0.87%でした（表1）。
