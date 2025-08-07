HR Path、PredictiveHRの戦略的買収によりグローバル展開を強化





パリ, 2025年8月6日 /PRNewswire/ --HRコンサルティングおよび人事情報システム（HRIS）ソリューションの世界的リーダーであるHR Pathは、米国に拠点を置き、HRISに関するコンサルティングおよび導入サービスにおける豊富な専門知識を持ち、特にUKGソリューションに強みを持つPredictiveHRを戦略的に買収したことを発表いたします。

HR Pathは、28か国に展開し、2,500人以上の専門家を擁する企業として、人事の複雑な課題に取り組むビジネスの信頼できるパートナーです。HR Pathは、アドバイザリー、実行、および運用サービスを専門とし、効率を向上させ成長を促進するために設計された最先端のソリューションを提供しています。2001年の設立以来、同社は世界の人事関連業務を変革するという使命を堅持しています。

2016年以降、PredictiveHRはUKGやPaylocityといった人事テクノロジープラットフォームを活用する企業にとって、信頼できるプロフェッショナルサービスパートナーとしての地位を築いてきました。100年以上にわたるコンサルティング経験を結集した当社は、導入、最適化、運用開始後のサポートに特化しており、システムの定着を促進し、業務を効率化し、測定可能な成果をもたらすサービスを提供しています。PredictiveHRは、戦略的かつ実践的な専門知識ときめ細やかなサービス提供を通じて、クライアントがHCMへの投資の真の価値を最大限に引き出せるよう支援しています。

今回の買収は、HR Pathにとって重要な節目となり、同社の人事業界におけるリーダーシップをさらに強化するとともに、北米市場での存在感を一層高めるものです。PredictiveHRが注力してきたUKGの導入、運用開始後の最適化、およびマネージドサービスは、戦略的な人事ソリューションを通じて組織の成長と卓越性を支援するというHR Pathのビジョンと完全に一致しています。

「私たちの使命である人事変革におけるグローバルなリファレンスとなることに向けて、大きな前進となる一歩です」と、HR Pathの共同創業者である François Boulet氏は述べています。「北米市場における確かな評判とUKGソリューションに関する深い専門知識は、当社が世界中で高付加価値のエンドツーエンドの人事サービスを提供する力をさらに高めてくれるでしょう。このパートナーシップは、イノベーション、クライアントの成功、そしてグローバルな成長に対する当社の継続的な投資の表れです。」

「PredictiveHRが持つUKGに関する高度な専門知識と卓越したサービスは、当社のグローバルなHRIS戦略を完璧に補完するものです」と、HR PathのパートナーであるTheodore Smith氏は述べています。「私たちは協力することで、北米をはじめ世界中のクライアントに対して、目に見える成果をもたらすカスタマイズされたエンドツーエンドのUKGソリューションを提供できる、より強力な体制を整えることができました。」

「PredictiveHRで築き上げてきたものを、私たちは非常に誇りに思っています」と、創業者兼CEOの James Troiano氏は述べています。「創業当初から、私たちは専門性、誠実さ、そしてイノベーションを通じて卓越した価値を提供することに注力してきました。HR Pathとの提携により、私たちはこれまで築いてきた文化やクライアント第一の精神を大切にしながら、その使命をグローバルな規模でさらに拡大していくことができます。今回の買収は単なる節目ではなく、さらなる大きなインパクトを生み出すための出発点なのです。」

お問い合わせ先：Fabienne LATOUR - Fabienne.latour@hr-path.com

