Xencelabs、ペン ディスプレイ 24＋ を発表: 業界初の描画ディスプレイ、Calman Ready カラーマネジメントを内蔵

ワシントン州バンクーバー、2025年8月6日 /PRNewswire/ -- アーティストに最高品質のデジタル描画ツールを提供することに専念するブランド、Xencelabsは、本日Xencelabs Pen Display 24+の発売を発表しました。「スタジオクリエイターの新たな選択肢」として設計されたこの画期的なディスプレイには、Calman Readyのカラーカリブレーション技術が内蔵されています。ペンディスプレイとしては業界初のこの機能により、卓越した色精度とハードウェアレベルでのキャリブレーションが実現し、写真、イラスト、アニメーション、VFX、映像制作、ゲーム、インダストリアルデザインなど、色の正確さが重要なプロフェッショナル分野でのワークフロー効率を大幅に向上させます。





Xencelabsによる業界初の革新

デジタル時代における色精度へのニーズや、Xencelabsユーザーからの要望に応えるために、Pen Display 24+ は描画ディスプレイを使用するクリエイティブプロフェッショナルに向けて、カラーマネジメントを最優先に設計されています。Portrait Displaysとの共同開発により搭載されたCalman Readyソリューションは、ディスプレイ上で直接ハードウェアレベルのキャリブレーションを可能にします。キャリブレーションデータ（例：LUTなど）をデバイス内に保存することで、アーティストは常に一貫したハリウッド水準の色再現性を、異なるデバイスやワークフロー間でも維持することができます。

スタジオ品質の色精度を、よりシンプルに

カラーキャリブレーションのプロセスは、自動化された機能によって簡素化されています。ユーザーはPortrait Displays C6 HDR5000または互換性のあるカラーメーターをCalman® Professional[1] ソフトウェアに接続することで、複雑なOSレベルの調整やソフトウェアによる干渉を回避し、Adobe RGB、DCI-P3、Rec.などの標準に準拠した、リアルな色再現を実現できます。709, Rec.2020及びsRGB.上記の色空間サポートに加え、Pen Display 24+ は Pantone®認証パレットおよび SkinTone™ 認証によるリアルな色再現にも対応しています。この新たに強化された互換性により、Xencelabs Pen Display 24+ は、映画スタジオ、ストリーミング大手、デザイン事務所などで活躍する世界中のプロフェッショナルクリエイターにとって、重要な一歩を踏み出しました。

色を超えて：世界クラスのプレミアムな描画体験

Pen Display 24シリーズは、クリエイティブなプロセスのあらゆる側面において、細部まで配慮された設計と体験を提供します:

＊紙に描くような描き心地：Super AG Etching™ ガラス表面は、最適な描き心地を実現し、紙の質感を再現するとともに、明るいスタジオ照明の下でも眩しさや反射を抑えます。

＊精密に調整された筆圧カーブ：100人以上のプロアーティストのフィードバックをもとに開発された精密な筆圧カーブ（8,192段階、初期反応荷重3g）は、繊細なタッチから力強いラインまで、筆のニュアンスを忠実に再現します。同梱されている2本のペン3ボタンペン＋消しゴム v2 および スリムペン＋消しゴム v2は、カスタマイズ可能なショートカット機能に加え、フェルト芯と標準芯を使い分けることで、多彩な描き心地を提供します。これらのペンは、Xencelabsのv2 Pen Tabletシリーズとも互換性があります。

＊4K UHDの映像没入体験：23.8インチの4Kディスプレイ（3840×2160）は、10億7,000万色以上を表示し、Adobe RGB 99%、DCI-P3 93%、sRGB 99%の色域をカバーします。

＊リモートワーク対応の柔軟性：HP Anyware®（Windows専用）およびParsec[2]に対応しており、安全なリモートワークフローを実現。市内のチームはもちろん、世界中のチームとも柔軟に連携できます。

生産性と快適性を追求した設計

Pen Display 24+ は、細部まで配慮された人間工学に基づくワークフローにより、途切れることのない創造性を最優先に設計されています:

＊クイックキーリモート：クイックキーショートカットリモートはOLEDスクリーンを搭載し、最大44個のアプリケーション別ショートカット（8キー × 5セット ＋ 4つのダイヤルモード）を設定可能。PhotoshopやZBrushなどのソフト間で自動的に切り替わります。

＊Virtual Tablet Mode™: ペンひとつで複数のモニターやディスプレイをシームレスなキャンバスとして操作できます。複数の画面をまたいで、描画、ドラッグ、操作をスムーズに行えます。オーバーレイの色、透明度、サイズ、位置を自由にカスタマイズでき、ソフトごとに最適な作業空間にフィット。よりスマートでパーソナライズされたワークフローを実現します。

＊静音・ファンレス設計：ファンレス設計と高伝導性の金属製バックプレートにより、Pen Display 24+ は触れても熱くならず、ほぼ無音の静音性を実現。創作に集中できる環境を保ちます。

＊人間工学に基づく多様な使い方：付属のチルトスタンド（16°～72°）は片手で簡単に角度調整が可能で、オプションのマルチアクシススタンドを使用すれば、回転や位置調整ができ、デスク端でのオフ・ザ・デスクモードにも対応します。

必要なものはすべて同梱

すべてのPen Display 24+には、v2ペン2本、クイックキーリモート、チルトスタンド、ペンケース、Bluetoothドングル、替え芯、描画用グローブ、クリーニングクロス、各種ケーブルが同梱されており、追加のアクセサリーを購入する必要はありません。盗難や紛失防止のために、Pen Display本体にはKensington MicroSaver® 2.0ロックスロット、Quick KeysリモートにはKensington NANO® Security Slot™を搭載しています。

価格と入手経路

Xencelabs Pen Display 24+ は、現在1,899米ドルで発売中です。仕様や地域別の購入情報については、www.xencelabs.comをご覧ください。

Xencelabsについて

Xencelabsは、アニメーション、イラストレーション、インダストリアルデザインの分野で活躍してきた業界のベテランたちによって2019年に設立され、世界中のプロフェッショナル向けに高品質なデジタル描画ツールを提供しています。Xencelabsの製品は40カ国以上で販売されており、絶え間ない革新とアーティスト主導のデザインを通じて、アーティストが「夢をカタチにする」ことを力強くサポートしています。Xencelabsの公式ソーシャルメディアアカウントをフォローして、あなたのクリエイティブワークにふさわしい先進的な体験をぜひご覧ください。詳しくはwww.xencelabs.comをご覧ください









（日本語リリース：クライアント提供）

