建設市場における人工知能：規模、シェア、成長分析 2031
建設分野における人工知能（AI）は、予測分析、コンピュータービジョン、ロボティクス、デジタルツインといったテクノロジーを活用し、プロジェクトのデリバリー、安全性、ライフサイクル管理に革命をもたらしています。その応用範囲は、住宅、商業施設、インフラ建設など、BIM統合、自律型設備、リスク予測、品質管理など多岐にわたります。
市場概要
建設分野における人工知能（ AI）市場規模は、2023年には8億9,266万米ドルと評価され、 2024年の1億1,9706万米ドルから2032年には1億2,51834万米ドルに拡大すると予測されています。予測期間（2025～2032年）中、年平均成長率（CAGR）は34.1%です。AI導入は、労働力不足、規制遵守の要求、そして複雑な建設ワークフロー全体におけるコスト効率の向上への取り組みによって推進されています。
この急速な市場成長の原動力は以下のとおりです。
?BIM およびデジタル ツインとの統合: AI アルゴリズムにより、設計、スケジュール、リソース割り当てがリアルタイムで最適化されます。
?自律型建設機器: ロボットと改造キットにより、現場の安全性と生産性が向上します。
?コンピューター ビジョンによる現場監視: ドローンとカメラが危険、進捗状況、品質の逸脱を検出します。
?予測分析とリスク軽減: AI システムは遅延、コスト超過、メンテナンスの必要性を予測します。
?エンタープライズ自動化と意思決定サポート: AI 副操縦士とダッシュボードにより、見積もり、レポート、ビジネス インテリジェンスが効率化されます。
市場セグメンテーション
提供することで
?AIソリューション（分析、計画、ロボティクス）
?AIサービス（統合、サポート、トレーニング）
建設段階別
?プレコンストラクションと設計（BIMベースの最適化、リソース計画）
?建設および建設後（自動化、監視、メンテナンス）
展開モデル別
?クラウドベース
?オンプレミス
エンドユーザー別
?請負業者
?開発者
?インフラ企業
市場の主要プレーヤー
?IBMコーポレーション
?マイクロソフト株式会社
?オラクル社
?オートデスク株式会社
?ベントレーシステムズ株式会社
?SAP SE
?キャタピラー社
?コマツ
?トリンブル株式会社
?ビルト・ロボティクス株式会社
地域別インサイト
?北米: 早期導入と強力なインフラ投資により、現在市場シェアをリードしています。
?アジア太平洋地域: 都市の拡大、建設のデジタル化、スマートシティ プロジェクトによって促進され、最も急速に成長している地域。
?欧州、ラテンアメリカ、MEA : 労働効率の高い AI ソリューションと規制コンプライアンス ツールを求める市場で注目を集めています。
課題と機会
課題
?AI インフラストラクチャとトレーニングへの高額な先行投資。
?従来の請負業者の間で技術導入に対する抵抗。
?データ共有と安全性の自律性に関する規制上のハードル。
機会
?生成 AI ベースのモデリングと自律計画システム。
?既存重機向けレトロフィットAIツールの拡充。
?中小企業および新興市場向けのモジュール型 AI サービス プラットフォーム。
プレスリリース詳細へ