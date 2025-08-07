司法書士及び行政書士との連携によるワンストップサービスで中小企業をサポートin西宮
2025年８月、株式会社けいえいまち（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：吉川祐介）の同ビル内において、司法書士及び行政書士による合同事務所が開設されます。
株式会社けいえいまちは、中小企業診断士の代表吉川を筆頭に、これまで起業支援や事業承継など幅広い経営支援に取り組んできました。
今後は、連携する合同事務所とともに、法務・登記・許認可を含む一体的なサービスの提供を通じて、中小企業のさらなる発展に貢献していきます。
双方の連携により、分野を超えた実務支援をシームレスかつ丁寧に提供しながら、多様化・高度化する中小企業の課題に対応できる支援体制の強化を図ってまいります。
≪司法書士 出田恵美≫
神戸海星女子学院高、関西大学法学部卒
司法書士、行政書士試験合格者、宅地建物取引士、1級ファイナンシャルプランニング技能士、ＡＦＰ
この度、司法書士、宅建士として勤務後、けいえいまち司法書士事務所を開業する運びとなりました。
登記のこと、法人成りのこと、事業承継のこと、相続のこと…。まずは、お客様の現状、ご意向をお聞かせください。
ご相談は、オンライン面談やメール、電話も受け付けています。またご自宅などへの出張も可能です。
司法書士とFPの立場から、長期的な視点に立ち、お客様の権利と財産を最大限守るご提案をさせていただきます。
≪行政書士 石川あゆみ≫
この度、令和6年度行政書士試験に合格し、けいえいまち行政書士事務所を開設いたしました。
これまで保険会社、航空会社で客室乗務員として勤務し、様々なお客様との接点をもつ中で、きめ細やかな対応力とコミュニケーション能力を培ってまいりました。
その後「けいえいまち」では、法務部として、法務関連業務や飲食事業の支援業務に携わり、実務に即した幅広い知識と経験を積み重ねてまいりました。
今後は、フードコーディネーターの資格も活かしながら、飲食店の開業支援や許認可手続き、店舗運営のサポートをはじめ、お客様のあらゆるご要望に意欲的に取り組んでまいります。
お客様の事業発展と「次の一歩」の実現に向け、丁寧に伴走させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
≪合同事務所の詳細≫
所在地 兵庫県西宮市馬場町3-20 カトウビル302
けいえいまち司法書士事務所
司法書士 出田恵美 090-6671-8148 yieiti0858@gmail.com
けいえいまち行政書士事務所
行政書士 石川あゆみ 090-2201-0469 ayumi07110915@gmail.com
≪会社概要≫
会社名 株式会社けいえいまち（認定経営革新等支援機関・M&A支援機関）
所在地 兵庫県西宮市馬場町3-20カトウビル2F 88base内
ＨＰ https://www.keieimachi.co.jp/
≪報道関係の方からのお問合せ先≫
吉川 080-3006-7924 / info@keieimachi.co.jp
配信元企業：株式会社けいえいまち
プレスリリース詳細へ