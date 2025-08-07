伝統の美しさで迎える晴れの日 ― 「越前塗 よろこび 黒内朱雑煮椀」
伝統工芸品・越前漆器の老舗より、新年を晴れやかに彩る逸品「越前塗 よろこび 黒内朱雑煮椀［1客］」が登場しました。
外側は落ち着いた黒、内側は艶やかな朱塗り。漆本来の温もりと光沢が、雑煮や祝い膳をより一層引き立てます。縁起の良い紅黒配色に加え、丸みを帯びたやさしいフォルムは、家族の団らんや新年の席にふさわしい「よろこび」を象徴しています。
越前漆器の熟練職人が一つひとつ丁寧に仕上げたこの椀は、使う人の手にしっくりと馴染み、永く愛用できる逸品です。電子レンジや食洗機には対応しておりませんが、日々のお手入れで美しい艶を保ち続けます。
贈り物としてもおすすめ。年末年始のご挨拶やお祝いに、確かな品質と心を込めた伝統の一品をぜひご利用ください。
越前塗 よろこび 黒内朱雑煮椀［1客］【お正月・祝い膳】
https://www.shikki-shop.com/owan4015-8/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
