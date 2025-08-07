ローンチトレーラーも公開！
株式会社3goo（サングー）（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ）は、『RoboCop: Rogue City - Unfinished Business（ロボコップ: ローグシティ - アンフィニッシュド・ビジネス）』のPlayStation（R）5版（パッケージ版およびダウンロード版）を本日2025年8月7日（木）より発売いたします。発売に併せ、ローンチトレーラーを新たに公開しました。
ローンチトレーラーはこちら：https://x.gd/n6ZTg
ローンチトレーラーでは、ロボコップ自身の語りによって、本作の新ストーリー、新たに登場する敵、新武器、別キャラクターでプレイする特別ミッションなど本作の見どころが紹介されている。ロボコップの声は、映画『ロボコップ』『ロボコップ2』で同役を務めたピーター・ウェラーが再び担当している。
PlayStation Store はこちらから https://shorturl.at/gWjSk
映画「ロボコップ」シリーズの世界を舞台に、FPS×ロボコップの知られざる過去を描いたRPG『RoboCop: Rogue City』の後日談が、単独で楽しめる拡張コンテンツとして登場。
本作では、『RoboCop: Rogue City』で好評を博したすべての要素がすべて健在です。爆発的な戦闘とわくわくするような捜査が交互に展開するゲームプレイ、RPG要素を取り入れた成長システムなどが再び楽しめます。原作映画への深いリスペクトに満ちた世界観の中で、登場キャラクター、武器、舞台設定のすべてが忠実に再現され、プレイヤーを再びロボコップの世界へと引き込みます。
ゲームの特徴：
■新たなオリジナルストーリーとキャラクター
デトロイトを支配していたギャングと、彼らを裏で動かしていた『新顔』は倒されたものの、犯罪は依然として街にあふれている。 そんな暗雲立ち込めるオールド・デトロイトに残された唯一の希望は、住民のために建設された大規模な高層住宅「オムニタワー」。本来は人々により良い暮らしを提供するための場所だったこの施設が、ある日を境に死の要塞へと姿を変える。高度な訓練を受け、最新兵器で武装した傭兵団がオムニタワーを占拠したのだ。
公共の秩序を守るため、ロボコップは単独でこのタワーに突入し、頂上に潜む傭兵団のリーダーを倒すべく戦いに挑む。
しかも、そのリーダー――カシウス・グレイヴスは、ロボコップにとって因縁のある存在だった。一方で、新たな協力者として登場するのが、元オムニ社の科学者ミランダ・ヘイル。彼女はオムニタワーとその内部を制圧した武装勢力について深く知っており、作戦の鍵を握る存在となる。
■新たな手強い脅威
オムニタワー内部の閉鎖空間を舞台に、階層ごとに危険度が増していくスリリングな戦いを体験できます。飛行ドローンから、地を這う爆発性のボット、対人タレットまで、すべての階に危険な罠が仕掛けられています。また、エリート傭兵は当然重武装。ミニガンを振り回すシールド部隊、ジェットパックを装備した特殊作戦部隊、刀で武装したロボットに冷徹のような敵など、危険極まりない奴らがプレイヤーを待っています。
■新武器と強力なフィニッシュムーブ
頼れる愛銃のオート9はもちろん、オムニ社の最新兵器である、敵の野望ごと凍らせる超広範囲の秘密兵器「クライオキャノン」、そして敵が近づいてきたときには、驚異のパワーで敵の頭部をコンクリートの壁や自動販売機に叩きつけるロボコップの強烈なフィニッシュムーブなど、爽快感あふれる多彩な戦闘アクションが登場します。
