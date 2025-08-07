民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXが月面基地模擬施設の個室モジュールでの宿泊滞在実験を実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））のグループメンバーが構成するASTRAX月面シティは、2025年7月20-21日に、ASTRAX月面シティのベースとなる月面基地模擬施設の個室モジュールでの宿泊滞在実験を実施しました。
個室モジュールは、ASTRAXの秘密基地に設置してあるEZDOMEで制作したブルーオリジンの宇宙船ニューシェパードの宇宙船教育訓練シミュレーターを利用し（そのため、ニューシェパードの大型の窓が取り付けたままとなっている）、ポータブルエアコン2台、エアベッド2台、折りたたみ式テーブル、収納ボックス2個、折り畳みソファ、バッテリー、炊飯器、iPad、大型ディスプレイ、簡易トイレ、ブランケット、給湯ポット、I H台、スターリンク、アレクサ、サーキュレーター、照明器具、電源ターミナルなどを設置し、宿泊滞在実験を行いました。
20日の夜には、TAICHI含む4名が参加して、室内で飲食が可能であること、宿泊については２名まで滞在可能であることを確認しました。
翌日には、１人用の個室として使用することを想定し、ベッドを1台に減らし、オフィスチェア、作業デスク、PC2台を設置し、作業性の確認を行いました。
当日の参加者からは「思ったよりゆったり使えそう」「何日もここに滞在するのは更なる工夫が必要」など、多くの感想が寄せられました。
関連する国際論文については、こちらで紹介しています。
https://www.dreamnews.jp/press/0000307440/
今回行った月面基地模擬施設の個室モジュールの宿泊滞在実験については、先日報告した組み立て実験とともに、2025年9月29～10月3日にオーストラリアのシドニーで開催される国際宇宙会議（IAC 2025）で「日本におけるASTRAX月面シティ模擬施設の構築2025」として発表する予定です。
【これまでのASTRAX月面シティの活動】
ASTRAXは、2007年より、ASTRAXとの各事業者との連名で、米国ルナエンバシー社が販売する月の土地の所有権を購入し、月面に「ASTRAX月面シティ（ASTRAX LUNAR CITY）」という街を作ることを想定して活動しています。ASTRAX月面シティでは、月面経済圏を構築するためのコミュニティとして、ASTRAX月面シティビジネスコミュニティとASTRAX月面シティレジデンスクラブが運営されています。
さまざまな企業や事業者、組織や団体のメンバーとともに、月の土地を利用したビジネスアイディアを出し合い、将来の月面でのサービス事業や活動だけではなく、それぞれの地球上での事業や活動を活性化する活動を行なっています。
2025年8月現在、392の事業者が参加しており、国家事業ではなく民間事業者や一般人の力で月面を開拓していくことを目指して活動しており、随時メンバー募集も行っています。
2020年には、世界で600万人とも言われているルナエンバシー社の月の土地の所有者向けのコミュニティとして、ASTRAX月面シティレジデンスクラブも発足しました。
ASTRAX月面シティビジネスコミュニティが月面シティでビジネスを行うことを想定したコミュニティである一方、ASTRAX月面シティレジデンスクラブのメンバーは月面でのビジネスは考えておらず、月の住人として月面ライフを楽しみたい方であれば誰でもASTRAX月面シティレジデンスクラブメンバーに入会（無料）できます（ルナエンバシー社の月の土地の所有者に限る）。
