『社員のエンゲージメントと生産性を同時に高める「理論」と「仕組み」を学ぶ！人事施策策定ワークショップ』開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、『社員のエンゲージメントと生産性を同時に高める「理論」と「仕組み」を学ぶ！人事施策策定ワークショップ』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
このようなお悩みはありませんか？
・社員の離職率やエンゲージメントの低さに課題を感じている…
・評価制度や育成体系が機能しているか不安だ…
・既存社員のパフォーマンスを最大化するにはどうしたらいいだろうか？
また、これらについて「相談できる相手がほしい！」、「他社ってどうしているのだろう？」と考えたことのある経営者・人事のご担当者も少なくないことでしょう。
このワークショップでは、参加者同士ディスカッションを重ねながら、人事に関する問題の原因や社員の行動意欲について、体系的に考えます。
現状の振り返りはもちろん、他者との交流によって新たな視点を得ていただくことができます。ぜひご活用ください。
【開催日】
名古屋会場：9/5（金）14:00～16:30
東京会場：9/16（火）14:00～16:30
【講 師】
名古屋会場：
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
取締役 社会保険労務士 吉崎 英利
東京会場：
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
コンサルタント 岩永 大作
【受講料】
一般：8,800円（税込）
メルマガ会員：6,600円（税込）
※メルマガ会員登録料は無料
※メルマガ会員の方で以下のセミナーにご参加されている方は、受講料4,400円（税込）でお申込みいただけます。
・主体性の鍵は「見込み」！ランチタイムで学ぶハイパフォーマーを育てるマネジメントのポイント
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2135
・トータルリワードが鍵！ランチタイムで学ぶ、仕組みだけに頼らず人材を定着させるための「会社の魅力」の高め方https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2136
【対 象】
・社員の離職率やエンゲージメントの低さに課題を感じている経営者、役員、人事責任者
・評価制度や育成体系が機能しているか不安な方
・採用コストを抑え、既存社員のパフォーマンスを最大化したいと考えている方
※同業者の方はご遠慮ください。
【定員】
各会場5名
【会場】
名古屋会場：アタックスグループ名古屋事務所（電話 052-586-8811）
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー8F
東京会場：アタックスグループ東京事務所（電話 03-3518-6363）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目105 神保町三井ビルディング16F
【お申し込み方法】
下記ページ内のお申込みフォームよりお申し込みください。
名古屋会場（9/5）
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2133
東京会場（9/16）
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2134
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
このようなお悩みはありませんか？
・社員の離職率やエンゲージメントの低さに課題を感じている…
・評価制度や育成体系が機能しているか不安だ…
・既存社員のパフォーマンスを最大化するにはどうしたらいいだろうか？
また、これらについて「相談できる相手がほしい！」、「他社ってどうしているのだろう？」と考えたことのある経営者・人事のご担当者も少なくないことでしょう。
このワークショップでは、参加者同士ディスカッションを重ねながら、人事に関する問題の原因や社員の行動意欲について、体系的に考えます。
現状の振り返りはもちろん、他者との交流によって新たな視点を得ていただくことができます。ぜひご活用ください。
【開催日】
名古屋会場：9/5（金）14:00～16:30
東京会場：9/16（火）14:00～16:30
【講 師】
名古屋会場：
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
取締役 社会保険労務士 吉崎 英利
東京会場：
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
コンサルタント 岩永 大作
【受講料】
一般：8,800円（税込）
メルマガ会員：6,600円（税込）
※メルマガ会員登録料は無料
※メルマガ会員の方で以下のセミナーにご参加されている方は、受講料4,400円（税込）でお申込みいただけます。
・主体性の鍵は「見込み」！ランチタイムで学ぶハイパフォーマーを育てるマネジメントのポイント
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2135
・トータルリワードが鍵！ランチタイムで学ぶ、仕組みだけに頼らず人材を定着させるための「会社の魅力」の高め方https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2136
【対 象】
・社員の離職率やエンゲージメントの低さに課題を感じている経営者、役員、人事責任者
・評価制度や育成体系が機能しているか不安な方
・採用コストを抑え、既存社員のパフォーマンスを最大化したいと考えている方
※同業者の方はご遠慮ください。
【定員】
各会場5名
【会場】
名古屋会場：アタックスグループ名古屋事務所（電話 052-586-8811）
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー8F
東京会場：アタックスグループ東京事務所（電話 03-3518-6363）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目105 神保町三井ビルディング16F
【お申し込み方法】
下記ページ内のお申込みフォームよりお申し込みください。
名古屋会場（9/5）
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2133
東京会場（9/16）
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2134
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ