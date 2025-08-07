ライドシェア求人、前月比4.9％減、前年同月比18.5％増の77件（2025年7月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2025年7月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は2025年7月末時点で前月比4.9％減、前年同月比18.5％増の77件となりました。
サイト別では、dodaが前月比4.3％減の67件、マイナビ転職は前月と変わらず5件、ランスタッドも前月と変わらず2件、エン転職は同25.0％減の4件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326604&id=bodyimage1】
------------------------------------------
（参考）調査結果記事
ライドシェア求人、前年同月比18.5％増の77件 前月比では減少
https://jidounten-lab.com/u_56020
------------------------------------------
●ライドシェア求人市場の分析
国交省が適宜公開している「日本版ライドシェア」（自家用車活用事業）の登録台数・稼働状況のデータによれば、タクシー会社が展開できる日本版ライドシェアのサービスは都市部では一定程度の稼働を確保できているものの、地方都市では稼働ゼロの状況も出始めています。
日本版ライドシェアは、ライドシェアの解禁度合いが海外に比べて限定的であり、ライドシェア市場の盛り上がりに向けては、まず全面解禁の議論が国会内で活発にされることが求められます。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についての情報を発信しており、その一環として求人動向の調査も続けております。
そのほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けます。関連記事としては以下をご参照ください。
------------------------------------------
（参考）
タクシーアプリ7社を徹底比較！DiDi、GO、S.RIDE、Uber・・・
https://jidounten-lab.com/u_45638
タクシードライバー・運転手になるには？資格は必要？年齢制限はある？
https://jidounten-lab.com/u_52307
新車中古車カーリース・サブスクを17社比較！月額料金・口コミ・評判は？
https://jidounten-lab.com/u_46013
自動車保険の一括見積もりサイト、おすすめ3社の特徴解説！メリットは？
https://jidounten-lab.com/u_48386
中古車買取、一括査定サービス8社を徹底比較！口コミ・評判や注意点、申込方法は？
https://jidounten-lab.com/u_48288
------------------------------------------
【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は2025年7月末時点で前月比4.9％減、前年同月比18.5％増の77件となりました。
サイト別では、dodaが前月比4.3％減の67件、マイナビ転職は前月と変わらず5件、ランスタッドも前月と変わらず2件、エン転職は同25.0％減の4件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326604&id=bodyimage1】
------------------------------------------
（参考）調査結果記事
ライドシェア求人、前年同月比18.5％増の77件 前月比では減少
https://jidounten-lab.com/u_56020
------------------------------------------
●ライドシェア求人市場の分析
国交省が適宜公開している「日本版ライドシェア」（自家用車活用事業）の登録台数・稼働状況のデータによれば、タクシー会社が展開できる日本版ライドシェアのサービスは都市部では一定程度の稼働を確保できているものの、地方都市では稼働ゼロの状況も出始めています。
日本版ライドシェアは、ライドシェアの解禁度合いが海外に比べて限定的であり、ライドシェア市場の盛り上がりに向けては、まず全面解禁の議論が国会内で活発にされることが求められます。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についての情報を発信しており、その一環として求人動向の調査も続けております。
そのほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けます。関連記事としては以下をご参照ください。
------------------------------------------
（参考）
タクシーアプリ7社を徹底比較！DiDi、GO、S.RIDE、Uber・・・
https://jidounten-lab.com/u_45638
タクシードライバー・運転手になるには？資格は必要？年齢制限はある？
https://jidounten-lab.com/u_52307
新車中古車カーリース・サブスクを17社比較！月額料金・口コミ・評判は？
https://jidounten-lab.com/u_46013
自動車保険の一括見積もりサイト、おすすめ3社の特徴解説！メリットは？
https://jidounten-lab.com/u_48386
中古車買取、一括査定サービス8社を徹底比較！口コミ・評判や注意点、申込方法は？
https://jidounten-lab.com/u_48288
------------------------------------------
【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
プレスリリース詳細へ