格安SIMの乗り換え先、MVNO事業者はイオンモバイルが最多-大手の安心感が支持される理由に-
メディアやECなどデジタル系新規事業開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社ストロボ（代表取締役 下山 哲平、以下：当社）は、全国のスマートフォンユーザー100名を対象に「格安SIMの乗り換え先に関する調査」（2025年7月時点）を実施しました。その結果を発表します。
◆2025年7月時点での現在の携帯キャリア、auが約20％で最多
2025年7月時点の格安SIM乗り換えに関する調査の結果、現在利用しているキャリアは「au」が20.3%で最も多く、次いで「楽天モバイル」が18.9%、「ソフトバンク」が14.9%という結果となりました。
【現在使用しているキャリアに関する調査結果】
・au 20.3%
・楽天モバイル 18.9%
・ソフトバンク（SoftBank） 14.9%
・UQモバイル ※povo含む 13.5%
・アハモ（ahamo）※irumo、eximo含む 12.2%
・ワイモバイル（Y!mobile）※ラインモ含む 6.8%
・上記以外 13.5%
※格安SIM乗り換え先に関する最新調査2025年7月
出典元： 格安SIMの乗り換え先、最も選ばれたMVNO事業者はイオンモバイル-大手の安心感で人気拡大-
https://sugoi-hikaku.com/mobile/sim-news202507/
◆2025年7月時点でのMVNO事業者、乗り換え先はイオンモバイルがトップに
MVNO事業者への乗り換え先として最も多く選ばれたのは「イオンモバイル」で、20.5%のユーザーが気になると回答しました。次いで「IIJmio」が18.9%、「mineo」が13.4%という結果となりました。
【MVNO事業者への乗り換え先の調査結果】
・イオンモバイル 20.5%
「イオンの店舗で対面サポートできる安心感」「大手企業で信頼感がある」「料金プランが多く自分に合ったものを選べる」
・IIJmio 18.9%
「料金が安い」「プランが柔軟で選びやすい」「通信が安定している評判を聞く」
・mineo 13.4%
「パケットシェアが便利」「料金が安い」「CMで知名度がある」
・NUROモバイル 12.6%
「NURO光の知名度がある」「月額料金が非常に安い」「通信が早そうなイメージ」
・日本通信SIM 11.8%
「柔軟なプラン設定ができる」「ドコモ回線で通信が安定している」「コスパが良いイメージ」
・J:COM MOBILE 10.2%
・H.I.S.モバイル 2.4%
・BIC SIM 1.6%
・QTmobile 1.6%
・LIBMO 1.6%
・ロケットモバイル 1.6%
・y.u mobile 1.6%
・エキサイトモバイル 0.8%
◆2025年7月時点でのMNO事業者、乗り換え先は楽天モバイルが最多
MNO事業者への乗り換え先として最も多く選ばれたのは「楽天モバイル」で、34.9%のユーザーが気になると回答しました。次いで「アハモ（ahamo）」が19.4%、「UQモバイル」が18.6%という結果となりました。
【MNO事業者への乗り換え先の調査結果】
・楽天モバイル 34.9%
「月額料金が安い」「楽天ポイントが貯まりやすい」「データ使い放題プランが魅力」
・アハモ（ahamo） 19.4%
「ドコモ回線で通信が安定している」「料金プランがシンプルで分かりやすい」「5分通話無料が便利」
・UQモバイル 18.6%
「au回線で通信が安定している」「CMでよく見かける」「キャンペーンが多いイメージ」
・ワイモバイル（Y!mobile） 16.3%
「ソフトバンク回線で通信が安定している」「乗り換えがスムーズなイメージ」「家族割が利用できる」
