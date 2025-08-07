株式会社LogProstyle（NYSE American: LGPS、本社：東京都港区、代表取締役 兼 執行役員社長：野澤泰之、以下「当社」）は、2025年7月28日、オーストラリアの Inmark Global Pty Ltd.（以下「Inmark」）との間で、合弁会社 「株式会社Inmark LogProstyle」（以下「Inmark LogProstyle」）を設立する株主間契約を締結しました。InmarkとLogProstyleの当初のInmark LogProstyleの持分割合を51%：49％とすることを合意しています。Inmark LogProstyleは、当社とInmarkによる共同事業として、東京都内を中心に不動産開発事業に取り組みます。

代表取締役 兼 執行役員社長の野澤泰之 は、次のように述べています。「当社は、Inmarkとの合弁会社を設立する株主間契約を締結しました。Inmark LogProstyleは、今後積極的に東京都内を中心に不動産の取得を計画しており、我々が日本においてその業務を担うことになりました。これにより、当社の不動産開発事業の更なる成長を見込んでおります。」

将来の見通しに関する記述の免責事項：

本プレスリリースには、1995年米国私的証券訴訟改革法に基づく「将来見通しに関する記述（フォワード・ルッキング・ステートメント）」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、LogProstyleとInmarkの戦略的パートナーシップによってもたらされると予想される利益に関する記述（日本国内におけるマルチファミリー不動産プロジェクトへの投資、開発、運営に関する計画を含む）、Inmark LogProstyleの今後の業績、および今後の資本配分戦略に関する記述などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は、現時点における期待や仮定に基づくものであり、実際の結果や成果が記述された内容と大きく異なる可能性のあるリスクや不確実性を伴います。これらのリスクや不確実性には、適切な不動産資産を合弁会社が特定・取得できるかどうか、市場の変動に関連するリスク、規制や経済環境の変化、ならびに米国証券取引委員会（SEC）に提出された当社の各種提出書類に記載されたその他の要因（2025年7月7日にSECへ提出されたForm 20-F 年次報告書に記載されたリスク事項を含む）が含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来見通しに関する記述は、その記載時点のものであり、当社は、適用法令で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの発表日以降の事象や状況を反映するために、これらの記述を更新または修正する義務を負いません。なお、当社ウェブサイトへの言及は便宜上提供されたものであり、同ウェブサイトに記載された情報は本プレスリリースに組み込まれるものではありません。

株式会社LogProstyle について

当社は、不動産開発、ホテル経営、レストラン経営など、幅広い事業を展開する会社です。「redefine life style」をスローガンに、革新的で持続可能なライフスタイルを提供することを目指し、さまざまなプロジェクトに取り組んでいます。

また、当社は日本未上場企業として初めて、ADRではなく普通株式をNYSE Americanに直接上場しています。

Inmarkについて

Inmark（インマーク）は、本社をオーストラリア・シドニーに構える2006年に設立されたオーストラリアおよび韓国を拠点とする独立系の不動産ファンド・アセットマネジメント会社です。同社およびその関連会社は、グローバルな機関投資家とのパートナーシップのもと、これまでにオーストラリア、韓国、欧州、米国、アジア各国において、累計約37億米ドルにのぼる不動産取引の投資・運用実績を有しています。Inmarkは、規律ある投資判断、積極的なアセットマネジメント、戦略的な資本配分を通じて、持続的な価値創出を目指しています。

