ミスタートロットジャパン TOP5 初のカバーアルバム『ミスタートロットジャパン -ALL HEARTS-』ジャケット写真・収録内容を解禁！ さらに牛島隆太による「Precious」が本日先行配信！
韓国発のオーディション番組『ミスタートロットジャパン』より誕生したミスタートロットジャパン TOP5 による待 望の初カバーアルバム『ミスタートロットジャパン -ALL HEARTS-』を2025 年8月22日(金)にリリース します。この度、ジャケット写真、収録楽曲情報を解禁します。
本作には、番組内で歌唱し大きな話題を呼んだ、昭和・平成の名曲の数々を収録。時代を超えて歌い 継がれる名曲に島憂樹、ジュノ、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太の 5 名が新たな息吹を吹き込んだ、 ファン必携の一枚です。
さらに、8月22日(金)のCDリリースに先駆けて、本日より牛島隆太による「Precious」の先行配信がス タート。各種ストリーミング/ダウンロードサービスにて配信中です。
https://orcd.co/mrtrotjapan_allhearts
■収録内容
1. 夏が来る (大黒摩季) / 牛島隆太
2. Precious (伊藤由奈) / 牛島隆太 8/6(水)～先行配信
3. 大都会 (クリスタルキング) / 風水ノ里恒彦
4. 星空のディスタンス (THE ALFEE) / 風水ノ里恒彦 8/12(火)～先行配信
5. 雪の華 (中島美嘉) / Masato
6. 歌うたいのバラッド (斉藤和義) / Masato 8/15(金)～先行配信
7. たしかなこと (小田和正) / ジュノ 8/19(火)～先行配信
8. 未来予想図II (DREAMS COME TRUE) / ジュノ
9. TAXI (鈴木聖美 with Rats&Star) / 島憂樹
10. 昴 - すばる - (谷村新司) / 島憂樹
11. 残酷な天使のテーゼ (高橋洋子) / チームティーンズ (Bonus Track)
■リリース情報
『ミスタートロットジャパン -ALL HEARTS-』
先行配信開始日：2025年8月6日(水)
発売日：2025年8月22日(金)
品番：QARF-65009 CD価格：2,250円(税込)
形態：CD / デジタル配信
■リリースイベント情報
・8 月6日(水)19:00 エンタバアキバ
出演：ジュノ、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太
・8 月11日(月・祝)19:00ヴィレッジヴァンガード渋谷
出演：Masato、風水ノ里恒彦
・8 月16日(日)16:00 有明ガーデンテラス
出演：Masato、牛島隆太
・8 月18日(月)19:00 亀戸クロック
出演：島憂樹、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太
リリースイベントにお越しいただき本カバーアルバムを予約購入していただいた方の中から抽選でミスタートロ ットジャパン1stファンミーティングに無料ご招待します。
※イベント情報は公式サイト・SNSにて順次更新していきます。
■イベント情報
8月22日(金) 「ミスタートロットジャパン」 1stファンミーティング
【出演者】島憂樹、ジュノ、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太
【日時】8/22(金) 開場17:00 / 開演18:00
【会場】有楽町よみうりホール
■ミスタートロットジャパン TOP5公式リンク一覧
・公式サイト: https://mr-trot.jp/
・公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@mrtrot_jp
・公式 X アカウント：https://x.com/mrtrot_jp
・公式 TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@mrtrot_jp
・公式 Instagram アカウント：https://www.instagram.com/mrtrot_jp/
・公式 LINE アカウント：https://lin.ee/bouFqpn
■会社概要
会社名：株式会社 NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
事業開始日：2023 年 5 月 1 日
所在地：東京都千代田区永田町 2 丁目 11 番 1 号 山王パークタワー 33 階
代表取締役社長：小林智
公式サイト URL：https://fanystudio.com/