ミスタートロットジャパン TOP5 初のカバーアルバム『ミスタートロットジャパン -ALL HEARTS-』ジャケット写真・収録内容を解禁！ さらに牛島隆太による「Precious」が本日先行配信！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

韓国発のオーディション番組『ミスタートロットジャパン』より誕生したミスタートロットジャパン TOP5 による待 望の初カバーアルバム『ミスタートロットジャパン -ALL HEARTS-』を2025 年8月22日(金)にリリース します。この度、ジャケット写真、収録楽曲情報を解禁します。





本作には、番組内で歌唱し大きな話題を呼んだ、昭和・平成の名曲の数々を収録。時代を超えて歌い 継がれる名曲に島憂樹、ジュノ、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太の 5 名が新たな息吹を吹き込んだ、 ファン必携の一枚です。


さらに、8月22日(金)のCDリリースに先駆けて、本日より牛島隆太による「Precious」の先行配信がス タート。各種ストリーミング/ダウンロードサービスにて配信中です。


https://orcd.co/mrtrotjapan_allhearts



■収録内容

1. 夏が来る (大黒摩季) / 牛島隆太


2. Precious (伊藤由奈) / 牛島隆太　　8/6(水)～先行配信


3. 大都会 (クリスタルキング) / 風水ノ里恒彦


4. 星空のディスタンス (THE ALFEE) / 風水ノ里恒彦　　8/12(火)～先行配信


5. 雪の華 (中島美嘉) / Masato


6. 歌うたいのバラッド (斉藤和義) / Masato　　8/15(金)～先行配信


7. たしかなこと (小田和正) / ジュノ　　8/19(火)～先行配信


8. 未来予想図II (DREAMS COME TRUE) / ジュノ


9. TAXI (鈴木聖美 with Rats&Star) / 島憂樹


10. 昴 - すばる - (谷村新司) / 島憂樹


11. 残酷な天使のテーゼ (高橋洋子) / チームティーンズ (Bonus Track)




■リリース情報

『ミスタートロットジャパン -ALL HEARTS-』


先行配信開始日：2025年8月6日(水)


発売日：2025年8月22日(金)


品番：QARF-65009 CD価格：2,250円(税込)


形態：CD / デジタル配信



■リリースイベント情報

・8 月6日(水)19:00 エンタバアキバ


出演：ジュノ、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太


・8 月11日(月・祝)19:00ヴィレッジヴァンガード渋谷


出演：Masato、風水ノ里恒彦


・8 月16日(日)16:00 有明ガーデンテラス


出演：Masato、牛島隆太


・8 月18日(月)19:00 亀戸クロック


出演：島憂樹、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太



リリースイベントにお越しいただき本カバーアルバムを予約購入していただいた方の中から抽選でミスタートロ ットジャパン1stファンミーティングに無料ご招待します。


※イベント情報は公式サイト・SNSにて順次更新していきます。



■イベント情報

8月22日(金) 「ミスタートロットジャパン」 1stファンミーティング


【出演者】島憂樹、ジュノ、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太


【日時】8/22(金) 開場17:00 / 開演18:00


【会場】有楽町よみうりホール







■ミスタートロットジャパン TOP5公式リンク一覧

・公式サイト: https://mr-trot.jp/


・公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@mrtrot_jp


・公式 X アカウント：https://x.com/mrtrot_jp


・公式 TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@mrtrot_jp


・公式 Instagram アカウント：https://www.instagram.com/mrtrot_jp/


・公式 LINE アカウント：https://lin.ee/bouFqpn



■会社概要

会社名：株式会社 NTTドコモ・スタジオ＆ライブ


事業開始日：2023 年 5 月 1 日


所在地：東京都千代田区永田町 2 丁目 11 番 1 号 山王パークタワー 33 階


代表取締役社長：小林智


公式サイト URL：https://fanystudio.com/