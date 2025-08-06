日本オリンピックミュージアム＋（プラス）夏休み子ども企画シリーズ「オリンピックのマスコットをデザインするワークショップ」

株式会社インターブランドジャパン

日本最大級のブランディング会社である株式会社インターブランドジャパン（東京都中央区、代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO：ゴンザロ・ブルーホ）は、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）のオフィシャルブランドマネジメントとして、JOCが日本オリンピックミュージアムにおいて主催する日本オリンピックミュージアム＋（プラス）夏休み子ども企画シリーズに協力し、ワークショップを開催しました。ワークショップは好評につき、３回目の実施となります。

今回は、子ども達がゲストアスリートと一緒に「オリンピックのマスコットをデザインするワークショップ」を行いました。これまでの各オリンピックのマスコットを振り返りながら、100年後の2125年のオリンピック大会を想像し、未来のオリンピックのマスコットをデザインしました。当日参加者がデザインしたオリジナルマスコットは、インターブランドジャパンのデザイナーがポスターの画像データに加工し、後日ミュージアム内でも展示される予定です。また、ワークショップ終了後は、ゲストアスリートと共にミュージアムを巡る見学会も実施しました。

＜イベント概要＞

- 「オリンピックのマスコットをデザインする ワークショップ」オリンピックのマスコットとデザインについて学ぶワークショップとミュージアム見学会- 日 時：2025年7月26日（土）10:00~11:30- 主 催：公益財団法人日本オリンピック委員会- 協 力：株式会社インターブランドジャパン

（TEAM JAPANオフィシャルブランドマネジメント）

- 参 加 者：小学生（1～6年生）および保護者- 講 師：遠藤 純二郎（TEAM JAPAN ブランドマネジメント担当、元東京2020大会組織委員会ブランドディレクター）中村 真太郎（株式会社インターブランドジャパン クリエイティブグループシニアデザイナー、TEAM JAPAN ブランドマネジメント担当）- ゲ ス ト：上村 愛子（スキー／フリースタイル）

公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）について

JOCは、オリンピック憲章に基づき、国際オリンピック委員会（IOC）に承認された国内オリンピック委員会（NOC）として、オリンピックの理念に則り、スポーツ等を通じ世界の平和の維持と国際的友好親善、調和のとれた人間性の育成に寄与することを目的として設立されました。

国内でのオリンピック・ムーブメントの普及・啓発としてオリンピック教室やオリンピックデーランの開催をはじめ、選手強化・強化スタッフの育成や支援、オリンピック、ユースオリンピック等の国際総合競技大会への日本代表選手団を派遣、並びに国際競技大会の招致等を行っております。

2021年8月に、1964年の第18回オリンピック競技大会（東京）から100年となる2064年を見据えたJOC Vision 2064「スポーツの価値を守り、創り、伝える」を公表しました。本ビジョンに基づき、オリンピズムが浸透している社会の実現、憧れられるアスリートの育成、スポーツで社会課題の解決に貢献に向けて今後も活動して参ります。 https://www.joc.or.jp

TEAM JAPAN: https://www.joc.or.jp/teamjapan/(https://www.joc.or.jp/teamjapan/)

インターブランドについて

インターブランドは、1974年ロンドンでの設立以来約50年にわたり、常に世界をリードするブランディング専門会社として、戦略、クリエイティブ、テクノロジーの組み合わせにより、クライアントのブランドとビジネス双方の成長を促進する支援を行っています。

社会環境の不確実性が増す一方で、選択肢はかつてないほど豊富となりイノベーションのスピードが加速を続ける時代の中で、顧客の期待はビジネスよりも速く動き、価値観も変化し多様化しています。変化を続ける人々のインサイトの奥に潜む真理を探求し、その想いや期待するところをいち早く捉え、期待を超える体験を提供することを決断し、実践すること。インターブランドではこうした決断と実践のアクション（Iconic Moves(TM)️）が必要だと考えています。

インターブランドではISO（国際標準化機構）により世界で最初にブランドの金銭的価値測定における世界標準として認められた「Brand Valuation(TM)（ブランド価値評価）」をはじめとする先端的な分析手法を用いる戦略チームと、数多くの受賞歴と高い創造性を持つクリエイティブチーム、そしてブランドを社会に実装するエクスペリエンスアクティベーションチームが一つのチームとなり、クライアントの成長のパートナー（Growth Partner）として、ありたい姿から事業を捉え直し（Envision）、需要を創造し（Innovation）、ステークホルダーの行動変容を起こす（Transformation）ことを軸にプロジェクトを支援します。

インターブランドジャパンについて

インターブランドジャパンは、ロンドン、ニューヨークに次ぐ、インターブランド第3の拠点として、 1983年に東京で設立されました。日系企業、外資系企業、政府・官公庁など様々な組織・団体に対し、顧客との共創ワークショップなどを通じて経営に顧客視点を組み込む支援などを含め、グローバルの先進的なアプローチや知見を取り入れた、従来のブランドの枠を超えたブランディングサービスを提供しています。インターブランドジャパンについての詳しい情報はhttps://www.interbrandjapan.comをご覧ください。(https://www.interbrandjapan.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/interbrand-japan/(https://www.linkedin.com/company/interbrand-japan/))

Facebook (https://www.facebook.com/interbrandtokyo/(https://www.facebook.com/interbrandtokyo/))

Instagram (https://www.instagram.com/interbrand_japan/(https://www.instagram.com/interbrand_japan/))