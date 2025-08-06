株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表：藪田真吾）は、夏の訪れにあわせて「何度でも見たい！夏のアニメ映画特集ランキングTOP10」を発表しました。

蒸し暑さにぐったりする日も、遠い昔の思い出にふと胸が熱くなる夕暮れも――そんな日本の夏にそっと寄り添ってくれる、珠玉のアニメ映画を厳選。公式ECサイトでの人気や視聴傾向をもとに、心を揺さぶる名作たちを多角的な視点でランキング形式でご紹介します。

どこか懐かしい夏の景色、切ない恋の記憶、家族との絆、夢に向かって走ったあの瞬間――映画の中の“ひと夏”が、あなたの心にきっと響くはずです。

この夏、何度でも見返したくなる物語に、ぜひ出会ってみてください。

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97404/table/112_1_638a9aad4000b1b0fad11c2e161bb98c.jpg?v=202508070126 ]

何度でも見たい！夏のアニメ映画特集ランキングTOP10

1位 サマーウォーズ

日本の美しい夏を舞台に、片田舎の大家族が仮想世界を襲う危機に立ち向かう、心温まるSF青春アニメ。ひょんなことから大家族の仲間入りをした少年が、現実と仮想世界を股にかけ大奮闘！懐かしい夏の風景、躍動感あふれるバトル、そして何より「家族の絆」が胸を打つ、世代を超えて楽しめる傑作です。

■おすすめポイント

・懐かしく美しい日本の夏の風景

・個性豊かな「大家族」の絆と魅力

・仮想世界「OZ」の創造性と疾走感

2位 天気の子

高1の夏、家出した少年・帆高と、祈りで空を晴れにする不思議な力を持つ少女・陽菜が出会う。連日続く雨の東京を舞台に、運命に翻弄される二人の深く強い絆が、圧巻の映像美と音楽で紡がれます。「あの光の中に、行ってみたかった」…あなたもきっと、忘れられないこの夏の物語に心を揺さぶられるでしょう。

■おすすめポイント

・希望と切なさの混じり合う「夏の物語」

・現代社会のリアルな描写とメッセージ

・心揺さぶるRADWIMPSの音楽

3位 となりのトトロ

昭和の日本の美しい初夏を舞台に、引っ越してきた姉妹と森の不思議な生き物「トトロ」の交流を描く、スタジオジブリの名作。懐かしい田園風景や夏の自然の描写は、観るたびに心を温かくします。子供たちの純粋な好奇心と、家族の温かい絆が織りなす物語は、世代を超えて愛される、まさに「夏の定番」です。

■おすすめポイント

・心安らぐ日本の夏の原風景

・愛らしくユーモア溢れるトトロの魅力

・何度見ても新しい発見がある「普遍的な物語」

4位 時をかける少女

高校2年生の夏、平凡な少女・真琴は突然時間を跳躍する能力を手に入れます。ささいな日常をバラ色に変えていく中で、大切な友情や淡い想いと向き合うことに。爽やかな映像と心に残る音楽、そして誰もが共感する甘酸っぱいラストが、観るたびに胸を締め付け、忘れられない夏の余韻を残します。

■おすすめポイント

・瑞々しく描かれる、ひと夏の青春

・「かけがえのない時間」という普遍的なテーマ

・心に深く響く切ないラスト

5位 耳をすませば

読書好きな少女・雫が、貸し出しカードで見つけた「天沢聖司」という名に導かれ、自身の夢を見つける物語。夏のまぶしい描写の中で、ピュアな恋と、それぞれの夢に向かって奮闘する姿は、生きる喜びと感動を与えてくれます。甘酸っぱい青春の輝きが心に響く、何度でも見たい名作です。

■おすすめポイント

・夢を追いかけることの尊さ

・甘酸っぱく、ピュアな初恋の描写

・自分らしさを見つける成長物語

ひと夏の記憶が、こんなにも心を動かすなんて――。

今回ご紹介したブックサプライの「何度でも見たい！夏のアニメ映画特集ランキングTOP10」には、家族の絆、青春のときめき、時間を越える想い、そして夢に向かってまっすぐに進む気持ちが詰まっています。

忘れられない景色や、胸に残るセリフ、もう一度あの夏に帰りたくなるような物語たち。

観るたびに違う感情が芽生え、新たな気づきと出会えるはずです。

この夏、とっておきのアニメ映画とともに、あなたの心に残る“夏の記憶”をめぐる旅に出かけてみませんか？

TOP5に続く人気作品はこちら！ :https://www.booksupply.biz/column/07x9k4dptusl/

