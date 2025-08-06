インド・チェンナイの液化ガス製造プラントが稼働開始

エア・ウォーター株式会社

当社グループのAir Water India Private Limited（エア・ウォーター・インディア）が、インド南部のタミルナド州にあるチェンナイ工場内に建設を進めておりました液化ガス製造プラントがこのたび完成し、2025年8月6日より稼働開始しますので、お知らせいたします。

チェンナイ工場 液化ガス製造プラント外観

１．インドにおける事業戦略について

当社グループは、2019年にエア・ウォーター・インディアを通じて産業ガスメジャーから事業の一部を取得。「鉄鋼向けオンサイトガス供給案件の獲得」と「液化ガス製造拠点の拡充」を基本戦略とし、当社グループの強みであるガスプラントエンジニアリング及びオペレーション技術に省エネ・脱炭素・安定供給などの付加価値を組み合わせ、事業成長を目指しています。

一方、インド市場は2025年度のGDP成長率が6.4%（2025年7月、IMF予測）と高水準を継続。インド政府が2034年までに粗鋼生産量を現在の年間約1.5億トンから5億トンへと引き上げる目標を掲げる中、産業ガス市場も急拡大しています。また、今回プラントを新設した南部エリアは自動車関連産業の一大集積地であり日系企業も多数進出していることに加えて、近年では電気自動車や電子部品関連の工場も数多く立地しており、インドで最も高い経済成長が期待される地域の一つとなっています。

エア・ウォーター・インディアでは、これまで主にベッラーリ工場（カルナータカ州）で製造する産業ガスをチェンナイ含む南部エリアの顧客に供給してきましたが、年々高まるガス需要に対応するためチェンナイ工場内に液化ガス製造プラントを新設。サプライチェーン強化により、チェンナイ周辺の製造業向け産業ガスや医療ガス需要を獲得していきます。

本件は、当社グループがインドにおいて初めて設計・製作から建設までを手掛けたプラントとなります。インドでのプラント建設やオペレーションに関わる技術力を強化することで成長著しいインド市場の需要を捉え、2027年度に現在の約1.5倍となる売上収益300億円を目指します。

今後も当社グループは、インドの経済成長とともに発展していくビジネスパートナーとして、産業ガス事業を基軸に経済発展に貢献してまいります。

２．エア・ウォーター・インディア チェンナイ工場 液化ガス製造プラント概要

所 在 地：タミルナド州チェンナイ

製造品目：液化酸素、液化窒素、液化アルゴン

製造能力：6,900N㎥/h（230トン/日）

建設開始：2023年10月

稼働開始：2025年8月6日

※使用電力の約40％を太陽光発電でまかなうことで、年間約20,000トン（約35％）のCO2排出量を削減予定

＜ エア・ウォーター・インディア チェンナイ工場 液化ガス製造プラント概要 ＞チェンナイ工場より初出荷