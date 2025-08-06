ビーチバレーボールの若手選手を応援！！アクティオが熱中対策商品を提供

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、今年も昨年に引き続き、2025年8月5日（火）～7日（木）に川崎マリエンビーチバレー場で開催される学生全日本選手権「アクティオ杯 ビーチバレージャパンカレッジ2025 ＪＶＡ第37回全日本ビーチバレーボール大学選手権大会」の冠スポンサーとして大会を応援します。

去年に引き続き、アクティオは、スポーツ選手の安全と健康を考え、当社が取り扱う熱中対策商品を提供することで、大会の熱い盛り上がりを支援しています。猛暑のなか、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、様々な商品を用意しました。

■熱中対策商品

【冷える～む2】

アルミフレームを組み立てて、横幕を張るだけで完成する簡易休憩所です。テントは少人数で簡単に組み立てができ、収納もコンパクトで、持運び用のキャスターもついているため、移設が簡単です。付属するクーラーはアクティオ独自の循環式を採用し、クーラーで冷やした空気を、再び吸い込み、さらに冷やすため効率よく室内を冷やすことができます。

【高圧洗浄機（Zワッシャー）】

付属のノズルガンを握るだけで放水が可能で、放すと自動的に停止します。操作が非常に簡単なため、コートへの放水や給水をスムーズに行うことができます。

【クールミスト】

ミスト噴霧で現場環境を快適にします。微細な水滴を空中に噴霧することで、周囲の気温を下げることができ、暑さ対策として効果的です。ミスト噴霧により、マイナスイオンが発生し、周辺空気環境の改善効果もあります。

■ビーチバレーボール

ビーチバレーボールは、屋外の砂の上に16m×8mのコートを設置し、1チーム2人が裸足でバレーボールを行う競技です。3セットマッチで、第1、2セットは21点、第3セットは15点、2セット先取したチームが勝ちとなります（タイブレークの場合は2点差がつくまで）。1996年アトランタオリンピックから正式種目になりエキサイティングでエンターテインメント性の高い競技性が数多くの観衆を魅了しています。

■アクティオワイルドカード

「アクティオワイルドカード」制度は、大学チャンピオンを決定する大会でチャンピオンになった男子・女子の各ペア1組が、ジャパンビーチバレーボールツアーに出場できる仕組みです。この「アクティオワイルドカード」から、世界に飛躍できる若手選手を応援していきます。

アクティオは、ビーチバレーボールへのスポーツ協賛を通じて、日本における若手のチャレンジする場を広げ、世界に飛躍していく人材育成や挑戦する機会を今後も作っていきたいと考えています。

アクティオは、今後もスポーツを通じて豊かな社会に貢献する活動を続けてまいります。

■ジャパンビーチバレーボールツアー

ジャパンビーチバレーボールツアーは、日本から世界に羽ばたくビーチバレーボール選手を輩出することを目的に2014年に新設された国内最高峰のビーチバレーの競技大会です。本ツアーで獲得したポイントが、日本代表の選考基準のひとつとなっているため、国際大会への挑戦を賭けて、国内トップ選手の激しい戦いが繰り広げられています。

■学生全日本選手権 概要

◆優勝チームはビーチバレージャパン、ビーチバレージャパンレディースへの出場権を得られる

◆優勝した男女各１チームは、アクティオワイルドカード枠として、ジャパンビーチバレーボールツアー2025への出場が決定する

※ただし、諸条件により優勝チーム以外が選出される可能性もあり。大会終了後JVAと調整を行う