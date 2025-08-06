【著書累計1000万部！】絶大な人気を誇る、和田秀樹の最新作！『60歳からこそ人生の本番　永遠の若さを手に入れる恋活入門』刊行！

株式会社二見書房

これからは「恋活（れんかつ）」が、新しい生き方のキーワード！

高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたり、のべ6000人の患者と向き合ってきた著者だからわかった、60歳からの人生を幸せに生きるための極意、それが「恋活」です。

本書では、多くの読者を魅了する「和田式」のスタイルで、第二の人生を豊かに、若々しく、健康に生きるための、「新たな生活習慣」を、余すところなく読者に伝授。

脳の前頭葉を活性化させ、認知症を予防する「新常識」を、あなたも今すぐ手に入れましょう！

著者・和田秀樹からのメッセージ（本書「はじめに」より）

高齢化がますます進むこれからの時代、恋活はもはやあたりまえの時代になったのではないかと感じます。

「適度な運動」「バランスのとれた食事」「質の高い睡眠」は、健康のためになくてはならないものですが、これからは、それらに加え、体と心に高い効用をもたらす「恋活」をプラスすることで、より多くの人が健康に暮らせると私は考えます。

日本で「恋活時代」の先陣を切るのは、さまざまな経験を積んで、仕事も子育てからも解放され、「本当の人生」を生きる60代以降の幸齢者なのです。

どうかこの本をきっかけに、あなたがよりいっそう元気に、ハツラツとした毎日が過ごせることを祈ります。

目次

第１章 恋活のススメ

第２章 本当の人生を幸せに生きるために

第３章 更年期に負けない生き方のヒント

第４章 人生の後半こそ「大人の恋」をしよう

第５章 恋活で永遠の若さを手に入れる！

著者情報

■ 和田秀樹（わだ・ひでき）

1960年、大阪市生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。

東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたり、のべ6000人の患者と向き合ってきた。

主な著書に『80歳の壁』(幻冬舎)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社)、『老いの品格』(PHP)などがある。

