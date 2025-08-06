不要品を地域で譲り合う官民連携のリユース拠点「ジモティースポット横浜中山店」8/20オープン

株式会社ジモティー

株式会社ジモティー（以下、ジモティー）は、神奈川県横浜市（以下、横浜市）と2024年2月に締結したリユースに関する協定に基づき、「ジモティースポット横浜中山店」を2025年8月20日 にオープンします。

■ジモティースポットについて

ジモティースポットは、「不要になったけれどもまだ使えるモノ」を地域のコミュニティ内で譲り合うことが出来るサービスです。持ち込み希望の方は、ジモティースポットに持ち込むだけで、手軽に必要とする人に譲渡することができます。そして、譲り受け希望の方は、持ち込まれたモノの情報を地域の情報サイト「ジモティー」で検索し、ジモティースポットで引き取ることでマッチングが成立する仕組みとなっています。

◆不要品を持ち込む方のメリット

・持ち込みの際の事前予約が不要

・簡単に不要品を引き渡せるため、気軽に地域のリユースに参加可能

・粗大ごみ処分の際に必要な手数料が不要

◆不要品を譲り受ける方のメリット

・手に取りやすい価格でリユース品を購入・譲受できる

(例. 炊飯器が300円、椅子が0円……など)

◆自治体のメリット

・ごみとして捨てる以外にリユースする選択肢を持つことが可能になり、ごみ減量活動の促進につながる

■「ジモティースポット横浜中山店」の詳細

ジモティースポットの様子(写真はジモティースポット横浜瀬谷店)

2025年8月20日にオープンとなるジモティースポット横浜中山店は、当社の運営する官民連携型のリユース拠点において、横浜市内で３店舗目の出店となります。

まだ使える家具・家電・子供用品・レジャー用品・衣類・食器・本等の持ち込みが可能となっており、集まったモノは、ジモティースポットに訪れるだけで購入し引き取ることができます。ジモティースポット横浜中山では不要品を持ち込む際の事前予約は不要です。詳しい利用方法については、以下のURLをご参照ください。

【ジモティースポット横浜中山店について】

住所：神奈川県横浜市都筑区川和町846-3

・オープン日：2025年8月20日（水曜日）

・営業時間：10時～19時

・定休日：年末年始のみ

・持ち込み対象品：まだ使える家電、趣味・スポーツ用品、子供用品、生活雑貨、家具、食器、衣料品、服飾雑貨、本、CD・DVD、ペット用品 等

店舗HP：https://jmty.jp/about/jmtyspot_yokohama

※サービス内容等は予告なく変更する可能性がございます。

■当社の運営するリユース拠点におけるごみ減量の取組み結果

これまで当社ではオープン前の店舗も含む17自治体でジモティースポットを運営しており、2024年の1年間で累計約30万点（約1290tのごみ減量*）のまだ使えるモノをリユースしています。また2025年2月17日に神奈川県横浜市に開設した「ジモティースポット横浜瀬谷店」ではオープンから3ヶ月半で約100tのごみ減量*を達成する結果となっております。リユース拠点の取組み詳細については以下のURLをご参照ください。

【リユース拠点の取組み詳細について】

https://jmty.co.jp/ir/community/

ジモティーでは、現在235箇所の自治体と協力し、全国でごみ減量に向けた取組みを行っております。今後も地元で個人・企業・行政が一体となって持続可能な社会の実現に寄与できるサービスを運営してまいります。地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

*持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出

〈FC加盟を希望される事業者様〉

問い合わせ：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoSDVnZ6hRJSK9t8OT5fnLSKUtPhc8jeEiizoOWMRgcDcU7Q/viewform

<本件に関して提携を希望される自治体様、報道関係の皆様からのお問い合わせ先>

株式会社ジモティー広報G 木下

MAIL：press@jmty.jp