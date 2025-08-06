『Journey of Monarch - 君主の道』8月6日アップデート情報を公開！「イフリート出没地」や「フェニックスの森」地域が登場する新規領地「火竜の棲処」を実装！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報をお知らせします。

■8月6日アップデート情報

【アップデート日時】

2025年8月6日(水) 定期メンテナンス時

≪新規領地「火竜の棲処」実装≫

【概要】

本日のアップデートで、新規領地「火竜の棲処」を実装しました。

新規領地「火竜の棲処」は合計30,000のステージから構成されており、「イフリート出没地」や「フェニックスの森」、「地底城」などといったエリアが登場します。

「火竜の棲処」では各地域ごとに異なった属性のボスが出現しますので、ボスに合わせた属性で対処が必要となります。

また、今回の「火竜の棲処」領地実装に合わせ、新規サーバー「ヴァラカス」がオープンしました。8月6日(水)定期メンテナンス以降に新しくゲームを始められた方は自動的にヴァラカスサーバーに接続されますが、ヴァラカスサーバー限定で神話級英雄3種が出席報酬で獲得が可能など、様々なイベントを予定しておりますので、初めて「君主の道」をプレイされる方におすすめのサーバーとなっております。

なお、すでにほかのサーバーでプレイ中の方は「ヴァラカス」サーバーに参加することができませんのでご注意ください。

そのほか、新規領地「火竜の棲処」実装に伴い、「討伐令 ヴァラカス」も同時に開催します。

≪新規神話級マジックドール「ゼブ レクイ」を実装≫

【概要】

本日のアップデートで新規神話級マジックドール「ゼブ レクイ」を実装しました。

「ゼブ レクイ」は保有効果として「属性貫通増加」、編成効果として「攻撃力増加」効果を発揮するほか、編成することで神話級英雄によって発動する「究極スキル」を強化、すべての味方の属性貫通を一定時間増加させる効果を持っています。

「ゼブ レクイ」の出現確率が上昇するピックアップ召喚も開催中です。

【「ゼブ レクイ」ピックアップ召喚開催期間】

2025年8月6日(水)定期メンテナンス後 ～ 2025年8月20日(水)定期メンテナンス前まで

≪新規英雄スキン3種を実装≫

【概要】

各種コンテンツから獲得できる英雄用の新規スキン3種を実装しました。

「デイミア/イサベル/リディア」の3種で、それぞれ獲得することで生命力のほか、力や敏捷、知能などのステータスが上昇するスキン効果が適用されます。

各種新規スキンの交換チケットは一部の商品や2025年8月6日(水)定期メンテナンス後 ～ 2025年8月20日(水)定期メンテナンス前まで開催される「傭兵と貴族ルーレットII」の報酬などで獲得することができます。

「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報は、公式サイト、公式Xでご確認いただけます。

≪「8/6(水)Journey of Monarchアップデート ノート」はこちら≫

https://journey.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=68925bb896c7ec2967a5fd04

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトはこちら≫

https://journey.plaync.com

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式Xはこちら≫

https://x.com/Journey_ncsoft

【タイトル情報】

タイトル名：Journey of Monarch - 君主の道

対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows

ジャンル：放置型MMORPG

開発/運営：NCSOFT

リリース日：2024年12月4日(水) 24時

公式サイト：https://journey.plaync.com

日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/Journey_ncsoft

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Journey_NC

PURPLE：https://purple.plaync.com/?installerCode＝nlw&country=jp(https://purple.plaync.com/?installerCode%EF%BC%9Dnlw&country=jp)

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagen

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年8月6日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。