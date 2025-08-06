あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より『SMISKI Embroidery Sticker』が2025年8月20日(水)に発売決定！

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）は、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『SMISKI Embroidery Sticker（スミスキー エンブロイダリーステッカー）』を2025年8月20日(水)に発売します。今年10周年を迎えるスミスキーがおしゃれな刺しゅうステッカーになって登場。スマートフォンや手帳にはステッカーとして、Tシャツやトートバッグにはアイロンワッペンとして、あなたの身の回りの物を簡単にデコレーションできます。

「おしゃれな刺しゅうステッカーになって、そばにいるよ」

SNSで話題のあなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『SMISKI Embroidery Sticker』が2025年8月20日(水)に発売します。今年で10周年を迎えるスミスキーがおしゃれな刺しゅうステッカーになって登場。スマートフォンや手帳にはステッカーとして、Tシャツやトートバッグにはアイロンワッペンとして、あなたの身の回りの物を簡単にデコレーションできます。

刺しゅう素材のため、ファッションアイテムなどの布製品にも非常になじみやすく、日常使いしやすいアイテムになっています。

『SMISKI Embroidery Sticker』 ラインナップ（全3種）

ハンカチを取り出すときにポケットからチラリ…。ファッションのワンポイントにもおすすめ

今回発売される『SMISKI Embroidery Sticker』では、ミニフィギュアシリーズ「SMISKI Series１」より「ヒザカカエスキー」「ゴロネスキー」「ノゾキスキー」の3種類が登場。

■ヒザカカエスキー

少し暗い性格で、哀愁漂う。体育すわりでちょこんと座ってどこかを見つめている。

■ゴロネスキー

お尻をポリポリ掻きながら、ごろんと寝ている。めんどくさがりやで、動くのは好きじゃない。

■ノゾキスキー

物陰からちらりと覗いている。気弱な性格のため、へっぴり腰になっている。

使用方法

■アイロンで布製品に接着する場合

(１) 透明シートを剥がし、接着したいところにワッペンを貼ります。

(２) アイロンをドライ／中温（150℃）に保ち、当て布をして、表と裏からそれぞれ15～20秒間ほど両手で力を加えて、接着します。

※完全に冷めるまでワッペンに触れないでください。接着しにくい場合は作業を繰り返してください。

■布製品以外に接着する場合

ワッペンを透明シートから剥がし、貼り付ける箇所の汚れや埃、油分等を取り除いてしっかりと貼り付けてください。

※一度貼ると貼り直しできません。

商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/26206/table/438_1_d768533e99b51cd40475767b61eb849f.jpg?v=202508071255 ]

■スミスキー取り扱い店舗

ロフト／ハンズ／ヨドバシカメラ／キデイランド／ヴィレッジヴァンガード／コーチャンフォー／有隣堂／インキューブ／博品館／FUKUMITSUYA など

※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。詳細はお近くの販売店舗までお問合せください。

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

▼ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/156931/179603/list.html

▼ドリームズ公式ショップ (楽天市場)

https://item.rakuten.co.jp/dreams6/smiski_embroiderysticker/

▼ドリームズ公式 Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsonlineshop/smiski-embroiderysticker.html

▼Sonny Angel Online Store

https://www.sonnyangelstore.com/products/smiski_embroiderysticker

スミスキーとは…

「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。

日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになります。スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾにつつまれています。

■SMISKI 公式ブランドサイト https://smiski.com/

■SMISKI 公式SNSアカウント

X（旧Twitter）＞＞ @Smiski_Japan（https://x.com/Smiski_Japan）

Instagram ＞＞ ＠smiski_japan（https://www.instagram.com/smiski_japan/）

Facebook ＞＞ smiski.japan（https://www.facebook.com/smiski.japan）

TikTok ＞＞ smiski_smiski（https://www.tiktok.com/@smiski_smiski）

