あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より新感覚ジッパーアクセサリー『ZIPPERBITE SMISKI(ジッパーバイト スミスキー)』の第2弾が2025年8月20日(水)に発売決定！

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）は、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より『ZIPPERBITE SMISKI（ジッパーバイト スミスキー）』の第2弾を2025年8月20日(水)に発売します。 普段はお部屋のスミからあなたを見守っているスミスキーですが、『ZIPPERBITE SMISKI』なら、バッグやポーチ、パーカー…あなたの身の回りの“ジッパー”があるところにくっついて、いつでもあなたのことをひっそりと見守ってくれます。ジッパーの穴にはめるだけで、パッと小物が可愛くなる新感覚ジッパーアクセサリー「ZIPPERBITE」をつけて、あなただけのユニークなおしゃれを楽しみませんか？

大好評の『ZIPPERBITE SMISKI』に第2弾が登場！

SNSで話題のあなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『ZIPPERBITE SMISKI』の第2弾が登場。普段はお部屋のスミからあなたを見守っているスミスキーですが、『ZIPPERBITE SMISKI』ならバッグやポーチ、パーカー…あなたの身の回りの“ジッパー”があるところにくっついて、いつでもあなたのことをひっそりと見守ってくれます。

丸いフォルムとシュールな表情が愛らしいスミスキー。光を吸収し、発光する蓄光素材を使用しているため、暗闇では”ぽわっ”と光ります。柔らかく光る姿はあなたの心をそっと癒してくれるでしょう。

ラインナップ（全2種）

スミスキーのおかげでカバンの中の探し物も見つかりやすくなるかも…。

今回発売される『ZIPPERBITE SMISKI』第2弾では、「Yoga Series」より「ハススキー」、「Moving Series」より「コロブスキー」の2種類が登場。

お好みのスミスキーを“ジッパー”につけて、新感覚でユニークなおしゃれをお楽しみください。

ハススキー／Yoga Series

心を落ち着かせたいスミスキー。

ハスのポーズには、リラックスの効果があるみたい。

コロブスキー／Moving Series

荷物を持って運ぶスミスキー。

荷物は大丈夫？

簡単に身の回りのものをおしゃれに可愛く！

「ZIPPERBITE」は、 ジッパーの穴に本商品を押し込んで内側の凸部分を引っかけるだけで簡単装着！しっかりとはまってくれるので外れにくく、落としてしまう心配もありません。

いつでもどこでもスミスキーとお出かけしてみてくださいね♪

【ZIPPERBITEの付け方】

(1) 「ZIPPERBITE」にジッパーの引き手をしっかりとつかませます。

(2) 「ZIPPERBITE」をグッと押し込んで、「ZIPPERBITE」の凸部分(内側)をジッパーの穴に引っかけるだけ！

商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/26206/table/439_1_81878251a4e00e4f0eea2b8ff168de03.jpg?v=202508071255 ]

【スミスキー取り扱い店舗】

ロフト／ハンズ／ヨドバシカメラ／キデイランド／ヴィレッジヴァンガード／コーチャンフォー／有隣堂／インキューブ／博品館／FUKUMITSUYA など

※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。詳細はお近くの販売店舗までお問合せください。

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

スミスキーとは？

「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。

日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になると”ぽわっ”と光を放つため、姿が見えるようになります。スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾにつつまれています。

■ ZIPPERBITE とは？

全世界で販売数1000万個を突破した、スマホにガブッと噛み付いて充電ケーブルを断線から守る「CABLEBITE」が今度は“ジッパー”にガブっと噛み付きます！ジッパーの穴にはめるだけでパッと小物が可愛くなる新感覚アクセサリー「ZIPPERBITE」をつけて、あなたもユニークなおしゃれを楽しみませんか？

※ZIPPERBITEは株式会社ドリームズの日本国意匠登録済 、日本国特許登録済 、日本国商標登録済商品です。

会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866