パーソルキャリア × Voicyコラボイベント「はたらく応援ライブ」開催！ はるなさんと一緒に実践！“ご機嫌”に自分らしく生きるためのキャリアの棚卸し【8月21日（木）19:00～ 参加費無料】

パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）は、2025年8月21日（木）に、株式会社Voicy(https://corp.voicy.jp/company/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：緒方 憲太郎）と共同で、自分らしい生き方・はたらき方を応援するためのリアルイベントを麻布台本社にて開催いたします。

申し込みサイト：https://persol-career-voicy.peatix.com/(https://persol-career-voicy.peatix.com/)

イベント概要

本イベントでは、「 “ご機嫌”に自分らしく生きるためのキャリアの棚卸し」をテーマに、IT企業の取締役の傍ら、音声プラットフォームVoicy・Youtubeでの発信活動も行う中山 晴菜（なかやま はるな）さんをゲストに迎え、転職サービス「doda」のキャリアアドバイザーが、はるなさんのこれまでのキャリアや現在のポジティブマインドをどう身に着けていったかなどをトークセッション形式で深掘りしていきます。キャリアの棚卸し方法や、自分の強みの見つけ方、キャリア形成のヒントなど、自分らしく生きるためのポイントにも触れ、ワークショップ等も通して、参加いただく方にご自身の「キャリアオーナーシップ※1」について考えるきっかけを提供いたします。また、イベント後には、はるなさんもご参加いただくグループごとの座談会、さらに、希望者にはその場でキャリアアドバイザーによるキャリア相談会※2も実施予定です。

※1：個人が自分の「キャリア」に対して主体性を持って取り組む意識と行動（＝オーナーシップ）のこと

※2：キャリア相談会は、ご希望人数によっては、短時間かつ、抽選・先着順などになる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

「はたらく応援ライブ」開催の背景

パーソルキャリアでは、ミッション「人々に『はたらく』を自分のものにする力を」に基づき、当社の事業・サービス領域である「転職」「キャリア」に関する情報や、「多様なはたらき方」を実現するための取り組みについて、音声プラットフォーム「Voicy（ボイシー）」の公式チャンネル「パーソルキャリアのはたらく応援ラジオ」にて配信しています。

これまで、Voicyパーソナリティ 高山 ゆかりさんと、フリーアナウンサー 福田 典子さんをファシリテーターに起用し、様々な分野の専門家や当社関係者との対談形式でリスナー視点に立った情報をお届けしてきました。

そしてこの度、リスナーの方と一緒にキャリアについて考える場を設けたいという思いから、リアルイベント「はたらく応援ライブ」を開催することにいたしました。

◆登壇者プロフィール株式会社ターン・アンド・フロンティア 取締役株式会社Sunny Tech 代表取締役Voicyパーソナリティ中山 晴菜（なかやま・はるな）

IT企業の取締役としての業務をこなす傍ら、音声プラットフォームVoicyではパーソナリティとして、平日毎朝ビジネスパーソンを応援する音声コンテンツを配信中。また、30代女性役員のリアルな日常をつづるお仕事Vlogやお気に入りアイテムの紹介など、はたらく女性のモチベーションアップにつながるようなエッセンスを発信するYouTubeチャンネル「いまさらチャンネル」は、登録者数11万人を超え、活躍の場を広げている。

Voicy：https://voicy.jp/channel/2256

YouTube：https://www.youtube.com/@imasarachannel

◆MCプロフィールパーソルキャリア株式会社 エージェント事業部ハイキャリア支援統括 マネジャー国家資格キャリアコンサルタント田村 春仁（たむら・はるひと）

大学を卒業後、パーソルキャリア株式会社へ入社。以降一貫して転職サービス「doda」のキャリアアドバイザーに従事。営業、マーケティング、企画職を中心に高年収帯のハイキャリア領域にてキャリア支援を経験し、直近はマネジメント業務に従事。20代～50代まで幅広い支援実績有り。トップコンサルタントとしてMVP受賞、人材業界の企業が参加するキャリアカウンセリングのロールプレイング大会「Professional・Career・Adviser・Contest（以下PCAC）」で2023年優勝。

主なプログラム内容

19：00 司会・登壇者の挨拶とテーマの説明

19：15 はるなさんのこれまでのキャリア、転換期を深堀り

19：45 自分らしく生きるための「キャリアの棚卸し」ワークショップ

20：00 グループごとの座談会＆フリー交流会

（グループごとの座談会には、はるなさんもご参加いただきます！希望者にはキャリアアドバイザーによるキャリア相談会も実施）

イベント詳細

日時 ：2025年8月21日（木）19:00～21:00 （受付開始18：45）

場所 ：パーソルキャリア株式会社 麻布台本社（港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森ＪＰタワー 21F）

参加費 ：無料

定員 ：70名※定員になり次第、募集終了とさせていただきます。

参加資格 ：特になし

用意するもの：筆記用具

参加方法 ：事前申し込み制となります。下記URLよりお申し込みください。

https://persol-career-voicy.peatix.com/

申込み締切日：2025年8月20日（水）23時59分

■Voicyについて＜ https://voicy.jp/ ＞

会員登録者数250万人の「Voicy」は、厳選されたコンテンツを“ながら聴き”できる音声の総合プラットフォームです。2,000を超えるチャンネルは、応募通過率5％前後の審査を経たパーソナリティの声を中心に、ニュースが声で聴ける「メディア放送」、企業の人柄までも伝わる「オウンドメディア」などが集まり、多忙でも生活のなかで人や情報に触れられ、日々を豊かにする声と出会える環境になっています。平均聴取維持率は約80%、平均約15分の放送を多くの方に最後まで楽しまれる文化が生まれています。収録方法はどんな発信よりもシンプルで、編集しない声だからこそ本人性や想いが届くコンテンツを生み出しています。また、クリエイターエコノミーへの注目が高まるなか、6割のチャンネルが収益化を実現しています。

●Web：https://voicy.jp/

●アプリ：https://voicyapp.page.link/BKWZ

■パーソルキャリア株式会社について＜ https://www.persol-career.co.jp/ ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて： https://www.persol-career.co.jp/mission_value/