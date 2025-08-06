5人組動画クリエイター・コムドット初の全国ツアー『NO PREPARE ー First Trip ー』8月16日（土）石川公演を「ABEMA PPV」で独占配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年8月16日（土）に石川県産業展示館1号館にて開催される、5人組動画クリエイター・コムドットによる初の全国ツアー 『NO PREPARE ー First Trip ー』石川公演を、「ABEMA PPV」（アベマペイパービュー）にて独占生配信いたします。

『NO PREPARE ー First Trip ー』は、地元の幼馴染で中学生時代に同じバスケ部に所属していたやまとさん、ひゅうがさん、ゆうたさん、あむぎりさん、ゆうまさんによる5人組動画クリエイター・コムドットの初の全国ツアーです。コムドットの5人が東京を飛び出し、全国のファンのみなさんのもとへ会いに行きます。

石川県産業展示館1号館で開催される本公演は「ABEMA PPV」で独占生配信され、リアルタイムで公演をお楽しみいただけます。本公演では、視聴チケットをご購入された方全員に「NO PREPARE オリジナル デジタル待受画像（石川限定デザイン）」（※1）をプレゼントするほか、早期購入者限定抽選特典として、「NO PREPARE オリジナルピンバッジ（石川限定デザイン）」（※2）を抽選で100名様に、さらにコムドット5人と5対1で1分間のビデオトークをお楽しみいただける特典（※3）を抽選で30名様にプレゼントします。

また本配信では、「ABEMAプレミアム」（※4）に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、600円のキャッシュバックキャンペーンも実施中です。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。（https://abema.tv/lp/cashback-comdot-20250816）

（※1）「NO PREPAREオリジナル デジタル待受画像（石川限定デザイン）」は、本配信をご購入頂いた方、またはチケットぴあで「指定席・親子席」を購入し、クーポンコードを2025年9月25日（木）23時59分までに使用された方が購入者特典の対象となります。2025年10月以降順次「ABEMA」内のギフトボックスにお送りいたします。ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードをお願いします。

（※2）「NO PREPAREオリジナルピンバッジ（石川限定デザイン）」は、2025年8月16日（土）23時59分までに本配信を購入いただいた方、またはチケットぴあで「指定席・親子席」を購入し、クーポンコードを2025年8月16日（土）23時59分までに使用された方が抽選の対象となります。当選された方には2025年8月中に「ABEMA」内のギフトボックスにて住所登録フォームをお送りしますので、必要情報の登録をお願いします。

（※3）「コムドット全員とのビデオトーク」に当選された方には、後日「ABEMA」内のギフトボックスにて当選連絡をお送りします。「ABEMAPPV」で「一般チケット」を購入された方が抽選対象となります。チケットぴあで「指定席・親子席」を購入した方は抽選対象にはなりません。予めご了承ください。

※当選人数は変動する可能性がございます。予めご了承ください。

※実施時間に間に合わなかった場合は、ご参加頂けませんのでご注意ください。

※参加方法については当選者にのみご案内いたします。

（※4）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの対象外となります。

なお、『NO PREPARE ー First Trip ー』では現在、仙台公演のオフィシャル最速先行抽選を受付中です。チケットの詳細は特設ページをご確認ください。（https://w.pia.jp/t/noprepare/）

■ABEMA『コムドット単独イベント NO PREPARE ー First Trip ー』 石川公演 概要

開催日時：2025年8月16日（土）

開場11時45分 / 開演12時30分 ※終演15時予定

※公演時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

会場：石川県産業展示館1号館

【お問い合わせ】

■公演に関するお問い合わせ

アートフルデイズ：https://artfulldays.jp/contact/

■チケットに関するお問い合わせ

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/index.jsp

■ABEMA PPV『コムドット単独イベント NO PREPARE ー First Trip ー』 配信概要

配信日時：2025年8月16日（土）12時30分～ （配信開始12時）

見逃し配信：2025年9月25日（木）23時59分まで

視聴チケット購入ページ：

https://abema.tv/live-event/e46da4ef-d4b9-4d3f-88c9-9988fcd4d029

各種配信チケット金額

【配信チケット】 3,000円（税込）※アプリ購入では300円の手数料が生じます。

視聴チケット販売期間

2025年8月1日（金）18時～2025年9月25日（木）18時まで

購入特典

「NO PREPAREオリジナル デジタル待受画像（石川限定デザイン）」※購入者全員

本配信をご購入頂いた方、またはチケットぴあで「指定席・親子席」を購入し、クーポンコードを2025年9月25日（木）23時59分までに使用された方が購入者特典の対象となります。2025年10月以降順次「ABEMA」内のギフトボックスにお送りいたします。ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードをお願いします。

早期購入者限定抽選特典「NO PREPAREオリジナルピンバッジ（石川限定デザイン）」※抽選100名様

2025年8月16日（土）23時59分までに本配信を購入いただいた方、またはチケットぴあで「指定席・親子席」を購入し、クーポンコードを2025年8月16日（土）23時59分までに使用された方が抽選の対象となります。当選された方には2025年8月中に「ABEMA」内のギフトボックスにて住所登録フォームをお送りしますので、必要情報の登録をお願いします。

「コムドット全員との5対1のビデオトーク」※抽選30名様

「ABEMA PPV」で「一般チケット」購入された方が抽選対象となります。当選された方には、後日「ABEMA」内のギフトボックスにて当選連絡をお送りします。チケットぴあで「指定席・親子席」を購入した方は抽選対象にはなりません。予めご了承ください。

※当選人数は変動する可能性がございます。予めご了承ください。

※実施時間に間に合わなかった場合は、ご参加頂けませんのでご注意ください。

※参加方法については当選者にのみご案内いたします。