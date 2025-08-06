『リネージュ2M』次期大型アップデート「ONE AND ONLY」が8月20日(水)に実施決定！アップデートに先駆けて特設サイトを公開！8月13日(水)に生放送を配信予定！
NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。
■8月20日に大型アップデート「ONE AND ONLY」の実施が決定！
【特設サイト公開日】
2025年8月6日(水)
【特設サイトURL】
https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202508_update
【概要】
8月20日(水)に大型アップデート「ONE AND ONLY」の実施を決定しました。アップデートに先駆けて特設サイトを公開しました。
「オリジン ワールド」では新たなスキルや新コンテンツ「試練の塔」が、「リザーブ ワールド」ではアップデートのラインナップやイベントなど、さらに、生放送や、「INTERLUDEクーポン」の実施も予告されています。アップデートの詳細は、8月13日(水)に公開予定です。
■「公式FSトーーク！『ONE AND ONLY』アップデート記念生放送！」決定！
【放送日時】
2025年8月13日(水) 20時00分 ～ 21時00分 (予定)
【放送URL】
https://youtube.com/live/ZMsTD7wyfuM
【概要】
【FS】アクシィと【FS】クエポがお届けする生放送を8月13日（水）20時よりお送りします。
放送内では、8月20日の「ONE AND ONLY」アップデートを記念し、オリジン ワールドやリザーブ ワールドの様々な情報をご紹介します。
さらにゲーム内アイテムのプレゼントを盛り沢山ご用意しているほか、生放送中に出題されるクイズに挑戦してクイズ王になると、オリジン ワールドでは神話級クラス挑戦券をプレゼントします。ぜひ最後までご視聴ください。
【出演者】(敬称略・順不同)
【FS】アクシィ (リネージュ2M サービスチーム)
【FS】クエポ (リネージュ2M サービスチーム)
※生放送のため番組内容を変更する可能性がございます。
■[バーツ/ジグハルト/カイン]マスター ダンジョン「天空の島群島」がリニューアル！
【アップデート日時】
2025年8月6日(水) 定期メンテナンス時
【概要】
本日のアップデートで、マスター ダンジョン「天空の島群島」のリニューアルを実施しました。連合に所属していれば入場の制限が無い「ソラス群島」以外のすべての群島の難易度や報酬が上昇しました。
また、天空の群島の戦利品として、「群島のリストガード」を追加しました。「群島のリストガード」を強化することで、「光明のリストガード(刻印)」を製作することができます。
そのほかアップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。
≪8月6日アップデート情報はこちら≫
https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6891fae92eaa6265fad7f984
■[パプリオン/リンドビオル]血盟亀裂に「ボス争奪戦」が登場！
【アップデート日時】
2025年8月6日(水) 定期メンテナンス時
【概要】
本日のアップデートで、血盟亀裂「ボス争奪戦」を実装しました。「ボス争奪戦」は複数の血盟が、亀裂内に出現するボス モンスターを争奪する戦闘コンテンツです。ワールドごとに、血盟活性度のランキングに応じて1～5位と6～10位の区分でマッチングされます。
出現するボス モンスターの討伐に参加することで、参加報酬として「争奪の証」や「争奪のアークストーン箱(英雄)(刻印)」などを獲得することができます。「争奪の証」はボス争奪戦のロビーに出現する「青銅の鍵商人」から、様々なアイテムと交換することができます。
また、ワールド ダンジョン「悪魔の島」では新たに深淵区域を追加したほか、オリンピアード「異教徒のカタコム」では新たな等級としてチャンピオン等級などを実装しました。
さらに、新たな伝説級クラス「リリムズ ソウル トラッカー」、英雄級クラス「リリムズ マリオネット」がピックアップクラスとして登場しました。
そのほかアップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。
≪8月6日アップデート情報はこちら≫
https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6891faf6da2325590d9b067c
■[エデン/サイハ]「破壊された城砦」「激戦の島」にレベル70区域が登場！
【アップデート日時】
2025年8月6日(水) 定期メンテナンス時
【概要】
本日のアップデートにて、ノーマル ダンジョン「破壊された城砦」「激戦の島」にレベル70区域を実装しました。これまでのレベル60区域よりも強力なモンスターから多くの報酬を得ることができます。
そのほかアップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。
≪8月6日アップデート情報はこちら≫
https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6891fb063621ee3570706ee9
■ゲーム概要
最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。
新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。
多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。
【タイトル情報】
タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）
ジャンル：次世代オープンワールドRPG
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）
対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）
開発/運営：NCSOFT
コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.
公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/
PURPLE公式WEB： https://ncpurple.com/
公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP
公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg
