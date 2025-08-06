『リネージュ2M』次期大型アップデート「ONE AND ONLY」が8月20日(水)に実施決定！アップデートに先駆けて特設サイトを公開！8月13日(水)に生放送を配信予定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■8月20日に大型アップデート「ONE AND ONLY」の実施が決定！

【特設サイト公開日】

2025年8月6日(水)

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202508_update

【概要】

8月20日(水)に大型アップデート「ONE AND ONLY」の実施を決定しました。アップデートに先駆けて特設サイトを公開しました。

「オリジン ワールド」では新たなスキルや新コンテンツ「試練の塔」が、「リザーブ ワールド」ではアップデートのラインナップやイベントなど、さらに、生放送や、「INTERLUDEクーポン」の実施も予告されています。アップデートの詳細は、8月13日(水)に公開予定です。

■「公式FSトーーク！『ONE AND ONLY』アップデート記念生放送！」決定！

【放送日時】

2025年8月13日(水) 20時00分 ～ 21時00分 (予定)

【放送URL】

https://youtube.com/live/ZMsTD7wyfuM

【概要】

【FS】アクシィと【FS】クエポがお届けする生放送を8月13日（水）20時よりお送りします。

放送内では、8月20日の「ONE AND ONLY」アップデートを記念し、オリジン ワールドやリザーブ ワールドの様々な情報をご紹介します。

さらにゲーム内アイテムのプレゼントを盛り沢山ご用意しているほか、生放送中に出題されるクイズに挑戦してクイズ王になると、オリジン ワールドでは神話級クラス挑戦券をプレゼントします。ぜひ最後までご視聴ください。

【出演者】(敬称略・順不同)

【FS】アクシィ (リネージュ2M サービスチーム)

【FS】クエポ (リネージュ2M サービスチーム)

※生放送のため番組内容を変更する可能性がございます。

■[バーツ/ジグハルト/カイン]マスター ダンジョン「天空の島群島」がリニューアル！

【アップデート日時】

2025年8月6日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで、マスター ダンジョン「天空の島群島」のリニューアルを実施しました。連合に所属していれば入場の制限が無い「ソラス群島」以外のすべての群島の難易度や報酬が上昇しました。

また、天空の群島の戦利品として、「群島のリストガード」を追加しました。「群島のリストガード」を強化することで、「光明のリストガード(刻印)」を製作することができます。

そのほかアップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪8月6日アップデート情報はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6891fae92eaa6265fad7f984

■[パプリオン/リンドビオル]血盟亀裂に「ボス争奪戦」が登場！

【アップデート日時】

2025年8月6日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで、血盟亀裂「ボス争奪戦」を実装しました。「ボス争奪戦」は複数の血盟が、亀裂内に出現するボス モンスターを争奪する戦闘コンテンツです。ワールドごとに、血盟活性度のランキングに応じて1～5位と6～10位の区分でマッチングされます。

出現するボス モンスターの討伐に参加することで、参加報酬として「争奪の証」や「争奪のアークストーン箱(英雄)(刻印)」などを獲得することができます。「争奪の証」はボス争奪戦のロビーに出現する「青銅の鍵商人」から、様々なアイテムと交換することができます。

また、ワールド ダンジョン「悪魔の島」では新たに深淵区域を追加したほか、オリンピアード「異教徒のカタコム」では新たな等級としてチャンピオン等級などを実装しました。

さらに、新たな伝説級クラス「リリムズ ソウル トラッカー」、英雄級クラス「リリムズ マリオネット」がピックアップクラスとして登場しました。

そのほかアップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪8月6日アップデート情報はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6891faf6da2325590d9b067c

■[エデン/サイハ]「破壊された城砦」「激戦の島」にレベル70区域が登場！

【アップデート日時】

2025年8月6日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートにて、ノーマル ダンジョン「破壊された城砦」「激戦の島」にレベル70区域を実装しました。これまでのレベル60区域よりも強力なモンスターから多くの報酬を得ることができます。

そのほかアップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪8月6日アップデート情報はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6891fb063621ee3570706ee9

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NCSOFT

コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2025年8月6日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。