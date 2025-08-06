SUNEASTから大容量 microSD Expressカード 512GBが発売開始
8月6日（水）、旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）はmicroSD Express Card 512GBを発売致します
すでに展開中の128GB・256GBモデルに加え、今回はより大容量の512GBモデルが新たにラインアップに加わります
本製品は、全国の家電量販店および各種ECサイトにてお買い求めいただけます。
ぜひこの機会にご検討ください
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I1YWPHpl4UQ ]
SUNEAST microSD Express 製品特長
最大読み込み890MB/s・最大書き込み810MB/s
（512GBのスペック）
Nintendo Switch 2動作検証済み／高速ロードにより待ち時間を大幅短縮
容量ラインアップ：128GB / 256GB / 512GB
PCIe/NVMe準拠の次世代規格「microSD Express」に準拠
耐衝撃・耐水（IPX7）・耐X線・耐温度（-25℃～85℃）の高耐久設計
安心の品質、性能
SUNEAST microSD Expressカードは、ゲームや撮影など大切なデータを守るために、信頼性と耐久性にこだわって設計されています。水深1.5mで30分耐えられるIPX7防水性能、1.5mからの落下や1万回の抜き差しにも耐える耐衝撃構造、-25℃～85℃の過酷な温度環境でも動作する耐温度設計に加え、X線や静電気からもデータを保護。さらに、国際規格ISO 7816-1にも準拠し、どこでも安心して使える高品質ストレージです。高速性能だけでなく、“壊れにくい安心”を求める方にも最適です。
商品詳細
型番：SE-MSE512G20P1F（512GB）
JAN:4573574592371
希望小売価格19,980円 (税込）
型番：SE-MSE256G20P1F（256GB）
JAN:4573574595044
希望小売価格：9980円 (税込）
型番：SE-MSE128G20P1F（128GB）
JAN:4573574595037
希望小売価格：7480円 (税込）