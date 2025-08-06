今年もYouTuber”中町兄妹”が第2回オフ会開催！追加公演も開催決定！

株式会社トキメキクリエイト

株式会社トキメキクリエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中町純平）は、人気YouTuber「中町兄妹」による第2回オフ会を、2025年10月4日（土）に東京都江戸川区総合文化センターにて開催することをお知らせいたします。

本イベントは、2024年に初開催され大好評を博したオフ会の第2弾として実施されるもので、トークセッションやファンとのQ&Aコーナー、プレゼント企画などを通じて、リアルな交流を楽しんでいただける内容となっております。

【公演概要】

イベント名：中町兄妹 第2回オフ会イベント

開催日：2025年10月4日（土）

会場：江戸川区総合文化センター 大ホール（東京都江戸川区中央4丁目14－1）

時間：1部 開場 12:00／開演 14:00（予定）

2部 開場 17:00／開演 18:30（予定）



チケット料金：全席指定 \4,000（税込）

チケット応募URL（抽選）：https://eplus.jp/NakamachiKyodai



1部 応募受付期間：2025年7月29日（火）18:00 ～ 8月17日（日）23:59

2部 応募受付期間： 2025年8月3日（日）18:00 ～ 8月17日（日）23:59

当落発表：2025年8月21日（木）13:00

入金期間：2025年8月21日（木）13:00 ～ 8月25日（月）21:00



【イベント内容】（予定）

・フリートーク/質問コーナー/来場者参加型クイズ/私物プレゼント企画

・終演後に中町兄妹本人による“お見送り”あり

【グッズ販売情報】

本イベントでは、中町兄妹オリジナルグッズの限定販売も実施予定です。

※会場内販売のため、チケット購入者のみ購入可能となります。



販売予定グッズラインナップ：

うちわ／キーホルダー／アクリルスタンド／ステッカー／Tシャツ／コースター／マグカップ



さらに、ASUNE・JUST A NOONのブース展開、等身大パネル設置、プレゼントボックスの設置なども予定しています。

■ 中町兄妹 プロフィール

兄・中町JPと妹・中町綾による兄妹YouTuber。

兄妹ならではのリアルで軽快なトークが話題を呼び、チャンネル登録者数は160万人を超える。共に個人チャンネルでも人気を集め、兄・中町JPが様々な事業を展開する一方、妹・中町綾はモデルやプロデューサーとして幅広く活躍するZ世代のファッションアイコンとなっており、若年層から絶大な支持を得ている。

YouTube：https://youtube.com/@nakamachikyodai

TikTok：https://www.tiktok.com/@nakamachikyodai

■ 中町綾 プロフィール

2001年1月10日生まれ、東京都出身。「高一ミスコン」でグランプリに輝き、女子高生の頃からインフルエンサーとして活躍。飾らない自然体な動画で人気を集め、YouTubeでは個人チャンネル・兄妹チャンネルともに登録者数100万人を突破。トレンドランキングでは常に上位にランクインし、モデルやプロデューサーとして幅広く活躍している。

YouTube：https://youtube.com/@nakamachiaya

Instagram：https://www.instagram.com/ayanakamachi

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@ayanakamachi

X：https://x.com/aya110n_n

■ 中町JP プロフィール

1998年1月8日生まれ、東京都出身。学生時代からSNSでの動画投稿でバズり、大学卒業後に株式会社トキメキクリエイトを創業。2020年秋より妹の”中町綾”と「中町兄妹」チャンネルを開設し、わずか1年3ヶ月で登録者数100万人を達成。様々なYouTubeチャンネルにゲスト出演する敏腕クリエイターでありながら、未だに彼女が出来ない。

YouTube：https://youtube.com/@nakamachijp

Instagram：https://www.instagram.com/demichenakamachi

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@demichenakamachi

X：https://x.com/demichenakamach

■ 本件に関するお問い合わせ先

- 株式会社トキメキクリエイト（広報担当）Email：info@tokimekicreate.jp