¡Ú9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¡ÛÂè3²ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ëー¥º¤Î¤¢¤ë¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±½¢³ØÀè¾ðÊó¸ò´¹²ñ― ´Ä¶¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¡ÖNuLAND(R)¡ã¥Ë¥åー¥é¥ó¥É¡ä¡×¤¬³«ºÅ ―
´Ä¶¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¿·»þÂå¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ëNuLAND(R)¡ã¥Ë¥åー¥é¥ó¥É¡ä
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÇØ·Ê¡Û
NuLAND(R)¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ª»ÒÍÍ¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤âÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡Ö¿·»þÂå¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÚÎÌ¤Ç½À¤é¤«¤¤ÉÛÀ½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½¾Íè¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë½¾Íè¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ª»ÒÍÍ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤è¤ê»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦´¶¤ä±þ±ç¤Î¤ªÀ¼¤ò¿ôÂ¿¤¯ÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï2023Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ëー¥º¤Î¤¢¤ë¤ª»ÒÍÍ¸þ¤± ½¢³ØÁ°ÁêÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê³ØÀè¤äÊü²Ý¸å¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁêÃÌ¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÂè3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤äÁêÃÌ¤Î¾ì¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡Ö¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¡×¤âÊ»¤»¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏNuLAND(R)¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ç¯Ä¹¤ª¤è¤ÓÇ¯¾¯～¸½Ìò¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ò»ý¤Ä½¢³ØÀè¤Ë¤ªÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û¢¡Æü»þ¡§9·î17Æü(¿å)2ÉôÀ©¡¡¡¡¡¡¡¡£±.Âè1²ó10»þ00Ê¬³«»Ï¡¡¡¡¡¡¡¡£².Âè2²ó11»þ30Ê¬³«»Ï¡¡¢¡¾ì½ê¡§Âå´±»³¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶¡ÊÅìµÞÅì²£Àþ¡¡Âå´±»³±ØÅÌÊâ£±Ê¬¡Ë¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¢¡ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Ç¯Ä¹¤ª¤è¤ÓÇ¯¾¯～¸½Ìò¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ò»ý¤Ä¡¢½¢³ØÀè¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊÝ¸î¼Ô¢¡Êç½¸¿Í¿ô¡§³Æ²óºÇÂç10ÁÈÄøÅÙÁÛÄê¡ÊÄê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¦¿½¹þÀèÃå½ç¡Ë¢¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¢¡¤ª¿½¹þ¤ß¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ(https://nuland.jp/pages/event_202509)
¡Ú½¢³ØÀèÁêÃÌ²ñ¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡Û¡¡
¢£Âè°ìÉô¡ÊÌó30～40Ê¬¡Ë
¤´´õË¾¤ÎÁêÃÌ°÷¤ËÄ¾ÀÜ¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥ëー¥×·Á¼°¤ÎÁêÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍÆ±»Î¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò¹½À®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð¸³¤äµ¿Ìä¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÁêÃÌÃæ¤Ï¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¤ª»ÒÍÍ¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤ä³Ú¤·¤¤¥²ー¥à¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤Ç¤´»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍÆ±»Î¤Ç¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤é¤´ÁêÃÌ¤È¤ª»ÒÍÍ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÊ¬Ã´¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¤´¼«Í³¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂèÆóÉô¡ÊÌó20～30Ê¬¡Ë
¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±. Æ±¤¸Î©¾ì¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯
£². ÀìÌç¤ÎÁêÃÌ°÷¤È¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ
¡Ú»²²ÃÁêÃÌ°÷¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1,¶µ°é¸½¾ì¤«¤é¡¡～¸µ¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦¸½ÌòÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
Ìó15Ç¯´Ö¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ë¤ÆÀìÇ¤¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£1Ç¯À¸¤«¤é5Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î³ØÇ¯¤òÃ´Ç¤¤·¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡Ë¤äADHD¤Ê¤É¡¢È¯Ã£ÆÃÀ¤Î¤¢¤ë»ùÆ¸¤ò´Þ¤à¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÄÌ¾ï³Øµé¤Î¼ø¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÄÌ¾ï³ØµéÆâ¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê»ùÆ¸¤Î¥Õ¥©¥íー¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù±çµé¤«¤éÄÌ¾ïµé¤Ø¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Î°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë»ùÆ¸¤Î»Ù±ç¤Ë¤â·È¤ï¤ë·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡£
2,¹ÔÀ¯¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¡～¸µÌÜ¹õ¶èµÄ²ñµÄ°÷¡¡¤¿¤¾¤¨ËãÍ§»á
ÌÜ¹õ¶èµÄ²ñµÄ°÷¤òÌó£±£°Ç¯¡¢º£Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤¿·ÐÎò¤¢¤ê¡£¼«¿È¤â£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤·¤ä¤¹¤¤ÌÜ¹õ¶è¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÍÍ¡¹¤ÊÄó¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌÜ¹õ¶è¹ÔÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡£ÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¡Ö¥é¥ó¥é¥ó¤Ò¤í¤Ð¡×¤Î³È½¼¡Ê£±£°Ç¯´Ö¤Ç£²£²¹»Ãæ£²£±¹»¤Ë³«¹»¡Ë¤Ç¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÎÊü²Ý¸å¤Î°ÂÁ´¸«¼é¤ê¤ò¼Â¸½¡£½¢³ØÀè·èÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤Î´ðËÜ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È´ð¤Å¤¯¸½ºß¤ÎÌÜ¹õ¶è¤Ç¤Î±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤ä¼ÂÀÓ¤Ê¤É¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¡£¡¡
3,Ê¡»ã»ö¶È¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¡～ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è³Ø¹»¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー·óÊü²Ý¸å¥µー¥Ó¥¹ÁêÃÌ°÷
¸½ºß¡¢ÌÜ¹õ¶è¤ÎÊ¡»ã»ö¶È½ê¤Ç ³Ø¹»¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー·óÊü²Ý¸å¥µー¥Ó¥¹ÁêÃÌ°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¤ª»ÒÍÍ¤ÎÅ¬Àµ¤ä¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦ÁêÃÌ°÷¡¢Êü²Ý¸å¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÌó£±£°Ç¯¤¢¤ê¡£³Ø¹»Áª¤Ó¤äÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁêÃÌ»Ù±ç¡¢°åÎÅÏ¢·È¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÈÏ¢·ÈÀè¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¡¢·×²èºîÀ®¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢Ï¢·ÈÀè¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£
¡úÆ±»þ³«ºÅ¡ª¥×¥í¥À¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¢ö
ËÜ³ÊÅª¤Ê¸½Ìò¥×¥í¥À¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤ò¾ðÊó¸ò´¹²ñÃæ¤Ï³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¼é¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÆÏ¤¯ÎÙÀÜ¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤ò³Ú¤·¤¯¤ªÍÂ¤«¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ÒÍÍ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾ðÊó¸ò´¹²ñ¤Ë¤´½ÐÀÊ¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤È¤ÏÊÌÅÓ¡¢¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤ËÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤¬°ì½ï¤Ë¸æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§KAORIÀèÀ¸¡¡
¸öÅÄÐÔÌ¤/EXILE SHOKICHI/2PM¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤Ê¥¢ー¥Á¥¹¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤äMV¡¢LACOSTE /KANGOL¤Ê¤ÉÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥À¥¦¥ó¾É¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤±¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡ÖLOVE JUNX¡×¤Ç¤â¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢ÍÄÃÕ±àÀ¸～60Âå¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹»ØÆ³·Ð¸³¤¢¤ê¡£
¢¨»²²Ã¤Ï¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ç¤â¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤À¤±¤Î¸æ»²²Ã¤É¤Á¤é¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ò¤ªÏ¢¤ì¤·¤Æ¤Î¸æ»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤Ç¸æ»²²Ã¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤ÎÆ³Àþ¤«¤é²ñ¾ì¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÁêÃÌ²ñ²ñ¾ìÆâ¤â¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Î¤Þ¤Þ¾è¤êÆþ¤ì¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆþÂà¾ì¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´õË¾¼Ô¤Ë¤ÏNuLAND(R)¥é¥ó¥É¥»¥ë»îÃåÂÎ¸³¤â¡ª¡Û
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¸æÁêÃÌ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Æ±»ÜÀß¤ÎÎÙÀÜ»ÜÀß¡ÖNuLAND(R)Âå´±»³¥µ¥í¥ó¡×¡ÊÅÌÊâ£±～£²Ê¬¡Ë¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¤¤¿¤À¤¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¤´»îÃå¤ä¸æÁêÃÌ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¹þ¤ß¸å¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÊÌÅÓ»öÁ°¤Ë¤´´õË¾¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²áµî³«ºÅ¡Ö½¢³ØÁ°ÁêÃÌ²ñ¡×¤ÎÌÏÍÍ¤Ï²¼µ¤«¤é¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.ÂèÆó²ó¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È(https://nuland.jp/pages/event_2025)¡¡
£².Âè°ì²ó¡Ê2023Ç¯10·î¡Ë³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È(https://nuland.jp/pages/event_report)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡Êsupport@nuland.jp¡Ë
NuLAND(R)¡ã¥Ë¥åー¥é¥ó¥É¡ä¤È¤Ï
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥Ã¥°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤¬Âº½Å¤µ¤ì¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¸ÄÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¸½Âå¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î´Ä¶¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÆ°Êª³×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤ËÅ¬¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¡£
¤½¤¦¤·¤Æ2021Ç¯¡¢NuLAND(R)¡Ê¥Ë¥åー¥é¥ó¥É¡Ë¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²ÁÃÍ´Ñ¡É¡£
NuLAND(R)¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎËë¤ò³«¤¯¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼õ¾ÞÎò¡Û
¢£IAUD¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2023 ¶ä¾Þ¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥ÈÉôÌç¡Ë ¼õ¾Þ
¢£¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2022¡×¼õ¾Þ
¢£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥ïー¥É¡Ö2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS¡×¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¡Ö¥·¥ë¥Ðー¾Þ¡×¼õ¾Þ
¢£¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¦¥¢¥ïー¥É2022¡×¼«Í³ÉôÌç¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä¾Þ¡×¼õ¾Þ
NuLAND(R)¤È¤Ï¡©
POINT 01»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
»Ò¤É¤âÃ£¤¬ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¡£NuLAND(R)¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¿¤Ä»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡¡NuLAND(R)¤¬ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëRENU(R)¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¸ÅÃå¤ä¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»º»þ¤Ë½Ð¤¿»ÄÈ¿¡ÊÀ¸ÃÏ¡Ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ¸ÃÏ¡£¤½¤Î¸å¤âËèÇ¯¡¢ÀèÃ¼¤Î¥¨¥³ÁÇºà¤ò¤È¤ê¤¤¤ì¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
POINT 02»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤¿¤á¡¢·Ú¤µ¤ÎÄÉµÚ¡£
ÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤Ë·Ú¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÇØÉé¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£
½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«Ìó825¥°¥é¥à*¡ÊForte¥Ü¥Ç¥£B¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¡Ë*¥Õ¥é¥Ã¥×Ìµ¤·¤ÇÌó614g¡£·îÍË¤È¶âÍË¤Ë¸²Ãø¤Ê²ÙÊª¤ÎÂçÁýÎÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Þ¥ÁÉý¤¬ÊÑÆ°¤Ç¤¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÆÎÌ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡Ç½Åª¤ÊÀß·×¤Ë¡£
¢¨Ê¿¶ÑÃÍ¡£¸ÄÂÎº¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡Þ10～20gÄøÅÙ¤Î¸ÄÂÎº¹¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò³°¤¹¤È¡¢614g¤Ë
Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë³ÈÄ¥µ¡Ç½
³ÈÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î²ÙÊª¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹
POINT 03¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¡¢Î¾Êý¤ò¼Â¸½¡£
¥Õ¥é¥Ã¥×¤¬³°¤»¤ë£²WAY¥é¥ó¥É¥»¥ë
¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¨¤°¤Á¤ê¤«»á¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿§¤ä¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¥é¥¤¥ó¡£
¶â¶ñ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤¬´ê¤Ã¤¿¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ËÍß¤·¤¤µ¡Ç½¡×¤Ï¡ØNuLAND¡Ù¤¬ìÔÂô¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë
¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò³°¤¹¤È¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë
NuLAND(R)¤È¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://nuland.jp/pages/introduction)
¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://nuland.jp/pages/user-survey-report)
¢¨NuLAND(R)¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÏÆÃµö½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖNuLAND¡×µÚ¤Ó¡Ö¥Ë¥åー¥é¥ó¥É¡×¤Ï¹çÆ±²ñ¼ÒRANAOS¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅö¥¤¥Ù¥ó¥È¼èºà¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡Û
¢¨»öÁ°¤ËÉ¬¤º²¼µ¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ä»£±Æ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊÝ¸î¼ÔÍÍ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë²ó¤ò¤´°ÆÆâ¤·¡¢»þ´Ö¤òÄ´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Þ¤¿¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸åÈ¯»ö¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹çÆ±²ñ¼ÒRANAOS(¥é¥Ê¥ª¥¹)¡¡Ã´Åö¡§ÀÐÀî
TEL¡§03-4570-0891
Email¡§info@ranaos.com
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡¢ÈÎÇä¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡§info@ranaos.com
(Ê¿Æü10»þ～17»þ¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼ÒRANAOS ¡ÊÂåÉ½ ²¬ËÜÄ¾»Ò¡Ë
URL¡§https://ranaos.com
ÀßÎ©¡§2021Ç¯1·î