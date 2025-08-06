¡ÚG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡Û¡ØÃµÄå¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð»ö·ïëý Vol.17¡Ö¸æÆ²´ÝÅ¡»ö·ï¡×¡ÙNintendo Switch(TM)¤Ç8·î7Æü(ÌÚ)ÇÛ¿®·èÄê¡ª½½¿ôÇ¯Á°¡¢¾¯Ç¯â£À¸Àî¤¬Ä©¤ó¤ÀºÇ½é¤Î»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÃÆ£À¬°ìÏº https://gmodecorp.com/¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤Î¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤òÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¡¢¸½¹Ô¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤ËÇÛ¿®¤¹¤ëÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡×¤Ë¤Æ¡ØÃµÄå¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð»ö·ïëý Vol.17¡Ö¸æÆ²´ÝÅ¡»ö·ï¡×¡Ù¤¬¡¢8·î7Æü(ÌÚ)¤ËNintendo Switch(TM)¤ÇÇÛ¿®·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Steam(R)ÈÇ¤Ï¡¢8·î20Æü(¿å)ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃµÄå¡¦â£À¸Àî¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î»ö·ï¤¬¡¢¿ë¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¸æÆ²´Ý¤Î´Û¤Çµ¯¤³¤ë´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤»¡ª
¡Ø¸æÆ²´ÝÅ¡»ö·ï¡Ê¤ß¤É¤¦¤Þ¤ë¤Æ¤¤¤¸¤±¤ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê¥×¥í¥Ã¥È¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¿Íµ¤¤Î¿äÍý¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖÃµÄå¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð»ö·ïëý¡×¥·¥êー¥ºÂè17ÃÆ¡£
Åö»þ¸ÄÊÌ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿Á´4ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÌ¤ë¤³¤È½½¿ôÇ¯Á°¡Ä¡£
¾¯Ç¯¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð¤Ï»ñ»º²È¤Î¸æÆ²´Ý¾±¾¡Ê¤ß¤É¤¦¤Þ¤ë¤·¤ç¤¦¤¦¤ó¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¸æÆ²´ÝÅ¡¤Ç¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤Î¤è¤¦¤Ê´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃµÄå¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¯»ö¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îâ£À¸Àî¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Æâ¤Ë¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»¦¿Í»ö·ï¡£
²Ì¤¿¤·¤Æâ£À¸Àî¾¯Ç¯¤Ï¡¢´Û¤Ç¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¢£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð
¢¡â£À¸ÀîÎ¿²ð
¢¡µ´Î¶±¡çýè½³¨
¢¡¸æÆ²´Ý¾»±¾
¢¡É´ÌÜÌÚÍÎ»Ò
¢¡·Ë¿®²ð
¢¡¹Ó³À¸ÞÏº
¢¡¹©Æ£ÂçÊå
¢¡Áó°æ½¤Æó
¢£ÇÛ¿®³«»ÏµÇ°¤Î10¡ó¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÍ½Äê¡ª
8·î7Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢Nintendo Switch¡ØÃµÄå¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð»ö·ïëý Vol.17¡Ö¸æÆ²´ÝÅ¡»ö·ï¡×¡Ù¤ÎÇÛ¿®³«»ÏµÇ°10¡ó¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥»ー¥ë²Á³Ê¡Û800±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢ª¡¡720±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨10¡óOFF
¡Ú¥»ー¥ë´ü´Ö¡Û2025/10/5(Æü)23:59 ¤Þ¤Ç
¤Þ¤¿¡¢SteamÈÇ¤Î¥»ー¥ë¤â8·î20Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¡ª¤¼¤Ò¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»ー¥ë²Á³Ê¡Û800±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢ª¡¡720±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨10¡óOFF
¡Ú¥»ー¥ë´ü´Ö¡Û2025/9/3(¿å)1:59 ¤Þ¤Ç
¡ÚSteam(R)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store.steampowered.com/app/3800640/
¢£¡ØÃµÄå¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð»ö·ïëý Vol.17¡Ö¸æÆ²´ÝÅ¡»ö·ï¡×¡ÙºîÉÊ³µÍ×[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=MHSm9RwQd3E ]
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+ ÃµÄå¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð»ö·ïëý Vol.17¡Ö¸æÆ²´ÝÅ¡»ö·ï¡×
¡Ú²Á³Ê¡Û800±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Û¿äÍý¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¡Ú¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡Û1¿Í
¡ÚÂÐ±þµ¡¼ï¡ÛNintendo Switch(TM)¡¢Steam(R)
¡ÚÂÐ±þ¸À¸ì¡ÛÆüËÜ¸ì
¡ÚIARC¡Û12+
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û(C) And Joy (C) G-MODE Corporation
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://info.gmodecorp.com/gmodearchives/kibukawa/midoumaru/
¡ÚYouTube¡Ûhttps://youtu.be/MHSm9RwQd3E
¡ÚNintendo Switch(TM)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚSteam(R)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store.steampowered.com/app/3800640/
SteamÈÇ¤Ï8·î20Æü(¿å)ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØÃµÄå¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð»ö·ïëý¡Ù¥·¥êー¥º ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
Nintendo Switch/Steam¤Ë¤Æ¡¢¡ØÃµÄå¡¦â£À¸ÀîÎ¿²ð»ö·ïëý¡Ù¥·¥êー¥º¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚNintendo Switch(TM)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store-jp.nintendo.com/search?q=%E6%8E%A2%E5%81%B5%E3%83%BB%E7%99%B8%E7%94%9F%E5%B7%9D%E5%87%8C%E4%BB%8B%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%AD%9A&page=1(https://store-jp.nintendo.com/search?q=%E6%8E%A2%E5%81%B5%E3%83%BB%E7%99%B8%E7%94%9F%E5%B7%9D%E5%87%8C%E4%BB%8B%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%AD%9A&page=1)
¡ÚSteam(R)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store.steampowered.com/curator/43685689
Nintendo Switch¤Ë¤Æ¡¢¥·¥êー¥º10¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤â¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚNintendo Switch(TM)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000026828
¢£G-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¤È¤Ï
¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤òÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤ËÇÛ¿®¤¹¤ëÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼º¤ï¤ì¤æ¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¤òµß¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤·¤¿Ì¾ºî¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºîÉÊ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥²ー¥à¤ò¥²ー¥àÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦°Ü¿¢¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Î¸¢Íø¤ä¥½ー¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://gmodecorp.com/gmodearchives/
¢£Éü¹ï´õË¾¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤òÂçÊç½¸¡ª
Éü¹ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥áー¥«ーÌ¾¡×¤È¡Ö#GMODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¡Ûhttps://x.com/GmodePR/status/1907267335045644796
¢¨³«È¯¤Î»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éü¹ï¤Î¤ªÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦PC¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¥áー¥«ー¡£
¼«¼Ò³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡Ù¡ØÄ»º²¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
¥¢ー¥±ー¥É¤ä¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥Çー¥¿¥¤ー¥¹¥È¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤ä¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥àÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤òÅ¸³«¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËNintendo Switch(TM)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ø¤Î¼«¼Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸ø¼°Web¡Ûhttps://gmodecorp.com
¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://X.com/GmodePR
¡ÚFacebook¡Ûhttps://www.facebook.com/Gmodecorp
¡ÚYouTube¡Ûhttps://www.YouTube.com/GmodePR
¡ÚWeibo¡Ûhttps://weibo.com/gmodepr
¡ÚBilibili¡Ûhttps://space.bilibili.com/3546670082033741
¡ÚSteam¡Ûhttps://store.steampowered.com/publisher/G-MODE
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤äÆ°²è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£