『愛のハイエナ season4』#6｜水沢アリー、ダウンタイム中の番組出演で事務所に整形公表を止められるも「私的にはどう見ても“してる”」／元SDN48・芹那が恋愛事情を明け透けトーク

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season4』（全12回）の#6を2025年8月5日（火）よる11時より放送いたしました。

（見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1833_s4_p6(https://abema.tv/video/episode/90-1833_s4_p6)）

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■35歳でおばあちゃんになったインフルエンサー、「月200～300万円」投げ銭収入で「自分の顔に課金」

娘の妊娠発覚時の葛藤や孫たちへの想いを明かす「立派な大人になってほしい」

8月5日（火）放送の#6では、元オセロの中島知子が“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちの“今”を直撃取材しました。現在38歳で、35歳の時におばあちゃんになった和歌山県在住のマリコさんは、18歳で長女・リオナさんを出産し、シングルマザーとして子育てに奮闘。リオナさんが高校入学直後、16歳で妊娠発覚し、マリコさんは「自分と同じようにはなってほしくない」「自分が経験できなかった事も経験してほしい」という想いと、自身も4人目の子どもを出産したばかりで「助けてあげたくても助けられない」という状況から、当初出産に反対していたと振り返ります。その後、リオナさんは無事第一子を出産し、その1年後に第二子を出産、現在は3人目を妊娠中。3人の孫のおばあちゃんになるマリコさんは現在インフルエンサーとして活動しており、週5日・ 1日8時間のライブ配信による投げ銭の稼ぎは「月200～300万円」だと明かし、稼いだお金は「自分の顔に課金してます」「鼻は200万円。形が気になったり、もっと高さほしいなとか、それを何回か繰り返してます」と、これまで総額1,000万円以上をかけて顔のパーツを10回以上整形していると語ります。そんなマリコさんは、取材の最後に「立派な大人になってほしい」「元気で健康に育ってくれたらいい」と孫たちへの願いを込めました。

また、中島は15歳で出産して“母”になり、36歳で孫が誕生して“祖母”になった東京都在住の玲奈さんのもとにも取材へ。壮絶な過去を乗り越え、「人生充実してる」「基本ハッピー」と明るい笑顔で取材に応じる玲奈さんの姿にスタジオMC陣は「強い女性やな」「すごいわ」とコメントしました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■水沢アリー、ダウンタイム中の番組出演で事務所に整形公表を止められるも「私的にはどう見ても“してる”」

元SDN48・芹那が恋愛事情を明け透けトーク「ヤレそうだなって思われてる」「寄ってきてくれるのは嬉しいけど...」

スタジオでは14歳で二重まぶたの初整形をしたというタレント・水沢アリーが、整形にまつわる失敗談を明かす場面も。整形について、「今もアップデート中」とした水沢は、整形を繰り返す理由について「止まらない」「オリンピックみたいな感じなんですよ。次はもうちょっといいタイムが出る、みたいな」と語り、これまで28回ほど整形していると語ります。そこで、“整形で失敗したこと”について聞かれると、「『しゃべくり007』に『今夜くらべてみました』の次に出させてもらった。『今夜くらべてみました』と『しゃべくり007』の間に整形した。収録がどうしても間に合わなくてダウンタイム中に出た」と告白。番組収録中にダウンタイムであることを言えなかった水沢は、「事務所の人は言いたくない、でも私的にはどう見ても“（整形を）してる”から」と、当時の複雑な心境を明かし、笑いを誘いました。

また、元SDN48でタレントの芹那は自身の恋愛事情についてトークを展開。「恋愛してるイメージを持たれることが多い」「めちゃくちゃヤレそうだなって思われてる」と発言し、MC陣を驚かせると、芹那は「でも寄ってきてくれるのは嬉しいです。ヤリたいだけっていうのが分かってるから相手にしないけど」と明け透けに語り、ニューヨーク・屋敷は「本当の飲み会での話みたい」と笑いました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■店員にキレる男性に「やめてよって言ってる自分が好き」加藤紗里の独特すぎる恋愛観にスタジオ爆笑

番組ではさらに、双子姉妹が同時に恋人探しをする禁断の恋愛企画「ツインズ・ラブ」最新話も放送。姉妹揃って1人の男性に密着アプローチを仕掛ける双子や、男性と手と繋ぐ妹の姿に姉が「あんま見ん方がいいな」と慌ててしまう18歳の双子モデルなど、双子たちがそれぞれの動きを見せる中、MC陣が注目する双子お笑いコンビ・吉田たちのこうへいは、キャバ嬢姉妹の姉と距離を縮めて...？男性メンバーの脱落がかかった投票を前に、双子たちの恋が急加速しました。

スタジオでは、ゲストのタレント・鈴木奈々と加藤紗里を交え、“男性選びで大事なこと”についてトークを展開。鈴木が「店員さんへの態度が優しい」「車の運転が穏やか」と男性選びのポイントを語ったのに対し、加藤は「（運転は）ワイルド・スピードみたいな人がいい」と正反対の意見を出し、「（鈴木とは）絶対被んないわ」と断言。さらに「（男性が）店員にキレる。そのあとに『ちょっとやめてよ◯◯くん』って言ってる自分が好き」と語った加藤に、MC陣は爆笑、鈴木は困惑のあまり「おかしいよ！」と絶叫しました。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

▼リリース内容に関連する動画をXにて投稿しております。

17歳で妊娠、その後30代でおばあちゃん!?

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/1952746416880677208

娘が16歳で妊娠、30代でおばあちゃんに!?

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/1952746419892404371

14歳で初整形!? 水沢アリーの失敗談

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/1952746435335847997

■ABEMA『愛のハイエナ season4』 概要

（C）AbemaTV,Inc.

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

芹那

水沢アリー

鈴木奈々

加藤紗里

中島知子