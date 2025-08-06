青春ロマンス時代劇「チェックイン漢陽（ハニャン）」DVD＆Blu-rayBOX1発売記念！豪華吹き替え声優陣からコメントが到着！第1話予告編も特別公開！

株式会社ポニーキャニオン

日韓で話題を集めている青春ロマンス時代劇「チェックイン漢陽（ハニャン）」。

王宮よりも煌びやかな旅閣「龍天楼（ヨンチョンル）」を舞台に、秘密と過去を抱えた4人の若者たちが友情と葛藤の中で成長していく姿を描いた本作は、韓国放送局・チャンネルAの土日ドラマ枠で歴代最高視聴率を達成。日本では、Leminoにて独占配信直後から「韓流・アジア人気ランキング」1位を獲得し、幅広い層の視聴者を魅了した。そんな本作の世界観をいつでも手元で楽しめる待望のDVD＆Blu-ray BOX1が8月6日に発売となった。

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

これを記念して、本作の世界を日本語で彩る豪華吹替キャスト陣からのスペシャルコメントが到着。字幕派も吹替派も楽しめる多層的な魅力が詰まった「チェックイン漢陽」の、もう一つの“入り口”として、日本語吹替版の世界にも注目が集まっている。

◆イ・ウン／イ・ウノ役：水中雅章

「「チェックイン漢陽」のパッケージ発売、おめでとうございます！吹き替えで携わらせていただいた身として、この時を楽しみにしていたので大変うれしく思っています。復讐や因縁、絆、そして恋愛――龍天楼では様々なことが巻き起こりますが、中でも“ハオナ四人衆”の掛け合いは本当に心地よく、見どころ満載です。ぜひこの青春ロマンス時代劇をお楽しみください！」

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

◆ホン・ドクス役：種崎敦美

「「チェックイン漢陽」パッケージ発売おめでとうございます！続きが気になりすぎて台本を読むのが毎回楽しみでした！男のフリをしているドクスの豪快さ、コミカルな序盤から、核心に触れるにつれ少しずつ変わっていく関係性…ドクスの魅力を、こんなにおもしろい作品を、吹替でもちゃんと伝えるには…とたくさん悩みながら収録に臨んでいました。見応えたっぷりのドラマ、パッケージで何度でも見返していただけたら幸いです！」

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

◆チョン・ジュナ役：増田俊樹

「「チェックイン漢陽」発売おめでとうございます！あの“ドタバタ四人衆”をDVDやBlu-rayで楽しめる日が来るとは！この先の四人の関係がどう変化していくのか、因縁とどう向き合っていくのか楽しみにしながら収録に臨んでいた時を思い出します。まだまだ物語は始まったばかりですが、BOX1をどうぞお楽しみください！」

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

◆コ・スラ役：千葉翔也

「厳しくも底抜けに明るい青春譚と、タフでシリアスな展開の一見真逆な融合がとても魅力的で、真面目な会話をしていたと思ったら小気味よく交わされる掛け合いや個性的な面々には何度も笑いが溢れました。生真面目さが暴走することもあるコ・スラですが、主人公達の良き友人として愛されるチャーミングさを声でも上手く表現できるよう精一杯努めました。」

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

日本語吹替版は、日本編集版のレンタルDVDや今後のTV放送やなどで視聴可能。字幕では味わえない“感情のニュアンス”や“間合いの妙”が感じられる吹替版の魅力を、この機会にぜひ体感してみてほしい。

加えて、第1話予告編がYouTubeチャンネル「WE LOVE K」にて公開された。冒頭は入浴シーンから始まり、「龍天楼」という一つ屋根の下で出会った若者たちが、互いに身分と過去を隠しながらも運命に巻き込まれていく様子がテンポよくスリリングに描かれる。

父の仇討ちを誓い男として潜入するホン・ドクス、王子であることを隠し旅閣に飛び込んだイ・ウン。彼らが「黃銅金匙（ファンドングムシ）」を巡って衝突を迎えるシーンは、まさに青春群像劇の幕開けを告げる象徴的なシーンとして印象的だ。

DVD＆Blu-ray BOXは、韓国放送版全16話を全2BOXに分けて構成。

BOX1には第1話～第8話を収録し、12ページのカラーブックレットも同梱された豪華仕様となっている。続くBOX2は、2025年9月3日に発売予定。特典には、主演キャストの撮り下ろしインタビューや、撮影現場の裏側に迫る貴重なビハインド映像など、146分にも及ぶ特典映像が収録される予定だ。

また、レンタル版では全32話構成の日本編集版として、全16巻で展開される。

楽天ブックスでは本作のリリースを記念して、主演キャストの直筆サイン入りポラロイド、韓国語台本、ポスターなど全10アイテムが＜まるっとセット＞で抽選で当たる超豪華プレゼントキャンペーンも開催中。

青春、陰謀、絆、そして恋--

あの眩しすぎる時間に、もう一度「チェックイン」してみませんか？

DVD＆Blu-ray BOXでしか味わえない特典とともに、今ふたたび龍天楼の扉が開かれる。

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

■第1話予告

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ISU5Nonk7Ak ]

■「チェックイン漢陽」公式サイト

https://www.welovek.jp/checkinhanyang/

■配信・放送情報

Leminoにて独占配信中 https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000097/

KNTVにて一挙放送中 https://kntv.jp/program/kn250305/

■商品情報

【韓国放送版 DVD-BOX1】

発売日：2025年8月6日（水）

品番：PCBG-61944

価格：20,900円（税込）

収録内容：第1話～第8話／約580分

構成：本編4DISC（各DISC2話収録）

封入特典：12Pカラーブックレット

【韓国放送版 DVD-BOX2】

発売日：2025年9月3日（水）

品番：PCBG-61945

価格：20,900円（税込）

収録内容：第9話～第16話（最終話）／約597分＋特典映像約146分予定

構成：本編4DISC＋特典DISC

特典映像：

・キャストスペシャルインタビュー（ペ・イニョク、キム・ジウン、チョン・ゴンジュ、パク・ジェチャン）

・台本読み合わせビハインド映像

・ポスター撮影ビハインド映像

・各話のビハインド映像

・ハイライト映像

・予告編 ほか（予定）

【韓国放送版 Blu-ray BOX1】

発売日：2025年8月6日（水）

品番：PCXG-50845

価格：20,900円（税込）

収録内容：第1話～第8話／約580分

構成：本編3DISC（DISC1・2：各3話、DISC3：2話収録）

封入特典：12Pカラーブックレット

【韓国放送版 Blu-ray BOX2】

発売日：2025年9月3日（水）

品番：PCXG-60108

価格：20,900円（税込）

収録内容：第9話～第16話（最終話）＋特典映像（約146分予定）

構成：本編3DISC＋特典DISC（DVD）

特典映像内容はDVD-BOX2と同様

※全16話／日本語字幕・日本語吹替音声収録。

※仕様、収録内容は変更になる可能性があります。

【日本編集版レンタルDVD】

全32話／全16巻／日本語字幕・日本語吹替収録

2025年8月6日（水） 第1巻～第8巻レンタル開始（品番：PCBG-73731～73738）

2025年9月3日（水） 第9巻～第16巻レンタル開始（品番：PCBG-73739～73746）

■■「WE LOVE K」公式HP■■

https://www.welovek.jp/

■■「WE LOVE K」公式SNS■■

YouTube：https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

X： https://twitter.com/ponycanyon_kdp

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1(https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1)

Instagram(Actor): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actor/

Instagram(Actress): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actress/

LINEスタンプ：https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja





