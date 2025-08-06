オリコカード会員向け「宅配PASSTO（パスト）」開始。買い物と循環を同時に考えるライフスタイルを。

株式会社ECOMMIT

循環型社会に向けた不要品の回収・選別・再流通のインフラを構築する株式会社ECOMMIT（本社： 鹿児島県薩摩川内市、代表取締役CEO：川野 輝之、以下「ECOMMIT」）と株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、ECOMMITが提供する資源循環サービス「PASSTO（パスト）」のスキームを活用した「宅配PASSTO（パスト）」を開始します。

本日から、オリコカードの会員向けに順次案内を開始し、オリコカードの会員は、不要になった衣類・雑貨を自宅から宅配で無料で送ることができるようになります。これにより、ECOMMITとオリコは、買い物のときに循環も同時に考えるきっかけを創出します。

オリコ × 宅配PASSTO 詳細・申し込みページ：https://orpassto.com/

【実施概要】

■実施期間：2025年8月6日～

■実施内容

「PASSTO（パスト）」のスキームを活用し、宅配にてご家庭の不要品を回収します。回収の必須アイテムをいれていただくことで、ご自宅から簡単に無料で不要品をお送りできます。 回収した不要品は、ECOMMITにより 国内外でリユース品として再流通されるほか、リユースが難しいものに関してはリサイクルパートナーを通じて再資源化されます。

◼️対象

オリコカード会員のうち、対象エリアは全国（北海道および沖縄・離島を除く）です。

宅配PASSTOのご案内は、会員向けのメールマガジン「E-Orico便り」または、料金明細書を通じて順次ご案内いたします。

■回収できるもの

・必須アイテム：アクセサリー／小型家電／おもちゃ／ホビー用品／調理器具など

・同梱アイテム：衣類／タオル／ファッション雑貨／生活雑貨／アウトドア／スポーツ用品／食器類など

◼️配送方法：自身でご用意した段ボール箱（110-150サイズ）に梱包のうえで発送ください。集荷は宅配PASSTO WEBサイト上の申し込みフォームからのみ受け付けておりますのでご注意ください。

オリコ × 宅配PASSTO 詳細・申し込みページ：https://orpassto.com/

「PASSTO」について

捨てない社会をかなえる「PASSTO（パスト）」～ あなたの街の循環ステーション ～

「PASSTO」は、 “PASS TO”を短縮した造語で、「次の人に渡す、未来へつなぐ」を意味しています。PASSTOは、生活者の身近な場所で資源循環の入口となり、使わなくなった不要品を「回収」し、最適な使い道の「選別」、再活躍させる「リユース・リサイクル」の循環をつくります。PASSTOでお預かりした衣類のリユース・リサイクル率は約98％。単純焼却された場合と比べて、CO2排出量の削減にも貢献しています。

PASSTO official website : https://www.passto.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/passto.jp

PASSTOコンセプトムービー：https://www.youtube.com/watch?v=seu_1WqX1fA

オリコについて

オリコは、「その夢の、一歩先へ Open the Future with You」というパーパスを掲げております。誰もが豊かな人生を実現できる持続可能な社会をめざし、すべての企業活動を通じて社会に貢献し、社会価値と企業価値の両立を追求しています。

めざす姿を「与信 Ｘ テクノロジーで新たな金融シーンを創りだす先進企業」とし、実現するためのマテリアリティの一つに「循環型社会・脱炭素化実現への貢献」を掲げて事業を行っております。

ECOMMITについて

ECOMMITは「捨てない社会をかなえる」ために、ものが循環するインフラをビジネスで実現する循環商社です。全国7箇所に自社の循環センターを持ち、不要になったものを回収・選別・再流通しています。さらに、"ものの流れ"をデータ化する自社開発のトレーサビリティシステムにより、リユース・リサイクル率の算出や、CO2削減量のレポーティングまで行うことで、企業や自治体のサステナビリティ推進に向けたサービスを包括的に提供しています。

https://www.ecommit.jp/