【東京都板橋区】世界１位を獲得したTEAM NARIOKAメンバーが区長を表敬訪問！

東京都板橋区

板橋区立板橋第五小学校で活動する小中高校生で構成されるチーム「TEAM NARIOKA Stella」が、7月3日～6日にオーストラリアで開催された世界大会 「FIRST(R) LEGO(R) League Asia Pacific Open

Championship 2025」（以下、FLL2025）に出場し、ロボット・デザイン部門（プレゼンテーション部門）で「１st Place Robot Design Award」（ロボット・デザイン第１位）を受賞しました。

8月5日、大会の受賞報告のため、チームメンバーの8名及び指導する板橋第五小学校の西谷秀幸校長と保護者が板橋区長に表敬訪問に訪れました。

FLL2025授賞式の様子FLL2025の様子１.FIRST(R) LEGO(R) Leagueとは

９歳～１６歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技大会で、1998年に米国のNPO法人「FIRST」とデンマークの「レゴ社」によって設立され、日本では2004年から開催しています。

大会は、数か月間のチーム活動を経験することで、コミュニケーションの重要性を知り、協調性や論理的思考、討論の仕方、スケジュール管理といった今後の人生において必要なスキルを育み、

また、テーマを探求することで、世界の諸問題、科学の重要性、国際協力、様々なコミュニティとの関わりの必要性を学び、社会性を身につけることを期待して開催されています。

カテゴリーとして、「Explore (小学１年～３年)」と「Challenge (小学４年～高校１年)」の２つがあり、「Challenge (小学４年～高校１年)」には、競技としてチームでプログラミングし、制作した自立型ロボットで２分30秒の間にミッションの攻略をめざす「ロボットゲーム」と、２つの分野から構成される「プレゼンテーション」（１.イノベーション・プロジェクト２.ロボットデザイン）、チームにおけるすべての活動や取組を評価する「コアバリュー」があります。

TEAM NARIOKA

平成29年10月に区立成増ヶ丘小学校で、当時の小学４～５年生の有志によるチームが発足しました。

これまでの８年間の活動において、卒業生も含めメンバーを変えながら、過去３回の世界大会、１.トルコ大会（令和元年）、２.オーストラリア大会（オンライン／令和４年）、３.ブラジル大会（令和４年）に出場し、令和４年のオーストラリア大会では「Breakthrough Award」 を受賞し、同年のブラジル大会では、プレゼンテーション部門で イノベーション・プロジェクト第２位を獲得するなど、世界中の同世代の中で、優秀な成績を収め、大活躍しています。

また、令和６年４月より、活動場所を区立板橋第五小学校に移し、同校のメンバーと一緒に切磋琢磨してさらなる飛躍をめざしています。

FLL2025の様子２.TEAM NARIOKAコメント

今回の大会の経験を活かして、新しいメンバーを含めた新体制で、次は総合優勝をめざして頑張りたいと思います。

区長コメント

この度は、FIRST(R) LEGO(R) League Asia Pacific Open Championship 2025 ロボットデザインアワード第１位の受賞おめでとうございます。

このご活躍は板橋区の誇りであり、日ごろのチームの皆様の努力とサポートされている保護者の皆様に対して敬意を表します。

この大会を通して得た世界の方々との出会いや新しいチャレンジなどの経験を活かして、皆様の益々のご活躍を期待しています。

区の広報番組「魅力発信！いたばしナビ 令和4年12月号」でも特集！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q0oIdJBlOmo ]

担当部署

板橋区教育委員会事務局教育総務課庶務係 03-3579-2603