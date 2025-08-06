【The World Games 2025】ライフセービング日本代表選手、中国へ出陣！ライフセービング・プール競技のスペシャリストが世界を相手にメダル獲得/世界新記録に挑む。
公益財団法人日本ライフセービング協会（＝JLA、東京都港区、理事長/入谷拓哉）は、2025年8月に中国・成都で開催される「The World Games 2025」におけるライフセービング競技の出場権を獲得し、日本代表チームが派遣されます。
ワールドゲームズは、オリンピックに採用されていない競技種目の中で、世界最高水準のアスリートが競い合う国際大会です。国際ワールドゲームズ協会（IWGA）が主催し、国際オリンピック委員会（IOC）の後援のもと、4年に一度開催されます。
大会概要
大会名： 第12回ワールドゲームズ 2025（中国・成都大会）
公式WEBサイト： https://www.theworldgames.org/
開催期間： 2025年8月6日（水）～8月17日（日）
※ライフセービング競技は8月8日（金）～9日（土）
会場： 中国・成都市
Chengdu Sport University Sancha Lake Campus Natatorium
日本代表パートナー企業：
・オフィシャルゴールドパートナー：株式会社三洋物産 株式会社三洋販売
・オフィシャルサポーター：株式会社クレーマージャパン
日本代表の準備した一年間
選考レースを行い、今大会の出場選手が決定したのは2024年5月24日。プール競技に特化した10人が決まりました。ライフセービング競技においては、国際ライフセービング連盟（ILS）が定める選考基準により、世界トップ8位以内の国のみが本大会への出場権を得ることができるため国際大会、国内大会で、出場権獲得に向けたレースを行いました。
日本記録を5秒更新するなど、大幅にタイムを更新し、リレー種目において男女ともに出場枠を獲得し、4大会連続（計5回目）の出場が決定しました。
出場決定後、それぞれが自己ベスト更新、日本記録を何度も塗り替えるなど、進化を止めることなく練習に励みました。特に一人一人がマネキンを運ぶ技術、引き継ぎの技術は世界最高レベルと自負しています。
目指すは「男女計メダル4つ以上獲得」
今大会の目標は「男女計4つ以上のメダル獲得」です。
日本記録保持者が6名。全員が全日本プール選手権、全日本学生プール選手権のメダリストです。パワーがある選手、フィンを専門とする選手、泳ぐ技術が優れてる選手、それぞれのスペシャリストが世界を相手に挑みます。
また、種目によっては世界記録も視野に入るほど、期待できます。
出場種目について
『 プールライフセーバーリレー（4×50ｍ）』
泳ぐ能力、マネキンを運ぶ能力、フィンを扱う能力、チームの引継ぎ、全てが試されます。個人種目でも32.5ｍマネキンを泳いで運びますが、第3泳者は50ｍ運びます。マネキンを運ぶ能力はもちろん、パワーと持久力が必要です。
『 メドレーリレー（4×50ｍ）』
シンプルに50ｍ泳ぐ能力とフィンを扱う能力が試されます。また、第3泳者はレスキューチューブを肩にかけて泳ぎ、フィンを装着している第4泳者にレスキューチューブを渡します。その後、第3泳者はレスキューチューブにつかまり、第4泳者が引っ張る競技がみどころです。引き継ぎがうまくいかないと、3泳は取り残されてしまうといリスクと戦います。
『 マネキンリレー（4×25ｍ）』
約40kgのマネキンを泳いで運ぶ競技です。個々の能力はもちろん、引き継ぎによるチーム力が勝負
を左右します。日本代表が一番力を入れている種目になります。
プールライフセーバーリレー（4×50ｍ）
メドレーリレー（4×50ｍ）
マネキンリレー（4×25ｍ）
日本代表選手
名須川 紗綾 / 茅ヶ崎SLSC
待井 ひなた / 湯河原LSC・東海大学湘南体育会LSC
三井 結里花 / 館山SLSC
山田 純葉 / 湯河原LSC・日本体育大学LSC
山田 結 / 白浜LSC・日本体育大学LSC
猪股 大地 / 銚子LSC
関口 広太 / 大竹SLSC・早稲田大学LSC
西山 俊 / 茅ヶ崎SLSC
原 柊太 / 白浜LSC・日本体育大学LSC
繁田 龍之介 / 湯河原LSC
日本代表監督・スタッフ
監督：植木 将人
団長：入谷 拓哉（理事長）
コーチ：坂本 陸
トレーナー：細川 英範
栄養士：吉沢 幸花
チームマネジャー：平野 玲奈
審判員：栗栖 清浩
TWG2025特設サイト：https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/jla-high-performance-program/twg2025/
公益財団法人日本ライフセービング協会
海岸やプールをはじめとする全国の水辺の環境保全、安全指導、監視・救助等を行うライフセービングの普及および発展に関する事業を行い、国民の安全かつ快適な水辺の利用に寄与することを目的としている団体です。
https://jla-lifesaving.or.jp/