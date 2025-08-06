支援総額1億円突破！　体験者絶賛の完全ワイヤレスサラウンドシステム「BAR 1300MK2」クラウドファンディング「GREEN FUNDING」で圧倒的支持を獲得中！

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ・カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」より、革新的なサラウンド体験を提供する新フラッグシップモデル「BAR 1300MK2」の日本導入に向けたクラウドファンディングプロジェクトを、CCCグループが運営する「GREEN FUNDING」にて6月18日（水）より開始しました。

本製品は、JBLが誇る「充電式完全ワイヤレス・リアスピーカー」を搭載し、煩雑な配線から解放されながらも、リビングルームを映画館さながらの立体音響空間へと変貌させる革新性を備えています。プロジェクト公開初日に目標金額を達成し、8月6日（水）現在、支援総額は1億円を突破いたしました。

また、6月末に実施したOTOTENでの体験会や本製品を体験できる「蔦屋家電＋」には前代未聞の11.1.4ch完全ワイヤレスサラウンドを実際に体験しようと連日多くの方が訪れています。体験者からは「まるで映画館のような臨場感」、「ケーブルレスでここまでの音場が広がるとは」といった絶賛の声が寄せられています。

さらに、プロジェクト期間終了までにより多くの方に支援いただけるよう、2個セット支援プランの個別配送サービスを提供開始します。これにより、離れたご友人やご家族との共同支援が可能となり、よりお得な価格での購入が可能です。また、既に1個購入プランで支援済みの方も、「上位プランへの変更」機能を利用することで、手数料不要・差額のみの支払いで2個セット支援プランへの変更が可能。友人と一緒に購入することで、支援者ご本人もさらにお得に製品を手に入れることができます。

引き続き、皆さまからの厚いご支援、お待ちしております。

【プロジェクト概要】

◼BAR 1300MK2プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/8892

◼実施期間：2025年8月31日（日）23:59まで

◼リターンプラン（一例）：

◆ Super Value Plus: 14%OFF(先着300名様限定)

◆ 2個セット Super Early Bird: 20%OFF(先着25名様限定)

◆ 2個セット Early Bird: 18%OFF(先着50名様限定)

◼一般販売予定価格：228,800円（税込）

◼お届け予定：2025年9月より順次予定

◼グリーンファンディング上位プランへの変更について：https://help2020.greenfunding.jp/2021/10/25/support_09/

【蔦屋家電+展示詳細】

◼展示期間：2025年8月31日（日）まで

◼場所：二子玉川蔦屋家電内「蔦屋家電+」GREEN FUNDINGブース、SHIBUYA TSUTAYA内GREEN FUNDINGブース

BAR 1300MK2 体験者の声（抜粋）

YouTuber 動画レビュー

◆ワタナベカズマサ

・http://youtube.com/watch?v=CDwF6tkOR3k&t=45s(http://youtube.com/watch?v=CDwF6tkOR3k&t=45s)

◆Mikasu-Channel

・https://www.youtube.com/watch?v=mKhAhc_aszc

主な特長

⚫着脱可能な充電式ワイヤレス・リアスピーカー方式を採用した独自の「11.1.4ch 完全ワイヤレスサラウンドシステム」

⚫Dolby Atmos(R)とDTS:Xに加え、家庭用IMAX規格「IMAX ENHANCED」認証に初対応※3

⚫ 進化した「MultiBeamTM 3.0」で壁や天井の反射精度を向上、より音密度の高い立体音響空間を再現

⚫合計29基のドライバーユニットを搭載、個々に独立駆動することで高精細なサラウンドサウンドを実現

⚫最大600W×2 合計1,200Wパワーアンプで強力に駆動する新開発「密閉型デュアルウーファー」搭載サブウーファー

⚫セリフなどの声成分をリアルタイムに解析し、明瞭に聞き取りやすくする独自技術「PureVoice 2.0」を搭載

⚫部屋の形状や壁の素材を測定して自動で最適化する「ルーム・キャリブレーション」機能を搭載

⚫より多機能になった完全ワイヤレス・リアスピーカー、単独でポータブルBluetoothスピーカーとしても使用可能

⚫Wi-Fi内蔵によりAirPlay2、GoogleCast、Spotify Connect、Amazon Music、Qobuzなどに対応

⚫モバイルアプリ「JBL ONE」により簡単初期設定、本体操作、サウンドスケープなど便利に使える

外観

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/480_1_75ce2844b974afb2dbf6ba878aafa4c6.jpg?v=202508060956 ]

※仕様、価格は変更となる場合がございます。

※各商標

・AirPlayは、アメリカ合衆国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・Google、Chromecast built-in は、Google LLCの商標です。

・Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、“AAC”ロゴ及びおよびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

・HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

・DTS:XおよびDTS:Xロゴは、アメリカ合衆国またはその他の国におけるDTS社の商標または登録商標です。

・その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2025」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を7年連続で獲得しました。

※2ハーマン調べ、複数外部調査会社のデータを基に算出

※3JBLブランドのサウンドバー製品として

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

＜GREEN FUNDINGについて＞

CCCグループの株式会社ワンモアが運営するクラウドファンディングサイト。 『未来の企画（商品・クリエイター）が集まる

「デジタル上の見本市」』をテーマに、全国の「蔦屋書店」「二子玉川 蔦屋家電」「TSUTAYA」などの店舗と連携し、

ガジェット・雑貨・映画・出版・音楽など様々なジャンルのプロジェクトを掲載。

これまでに5,600を超えるプロジェクトが起案され、総計185億円以上の資金調達をサポートしています。

