Slash Ｖプリカ SHOPが、Kaiaに対応！日本市場における暗号資産決済の利便性向上にむけて

Slash Fintech Limited（本社：British Virgin Island、代表取締役社長 佐藤伸介、以下「当社」）は、Visaプリペイドカード「Ｖプリカギフト」を購入できる「Slash Ｖプリカ SHOP（ https://vpc.slash.fi/(https://vpc.slash.fi/) ）」が、Kaiaに対応したことをお知らせいたします。





Slash Vプリカ SHOP：https://vpc.slash.fi/(https://vpc.slash.fi/)

Slash Ｖプリカ SHOP on Kaiaについて

近年、暗号資産市場は急速に成長し、2025年第2四半期には時価総額が3.5兆ドルに達しています。また、暗号資産の日本国内における利用者口座数は1,214万口座、利用者預託金残高は約5兆円となっています（2025年1月時点）。世界全体での暗号資産の保有率は平均6.8%に達し、ユーザー数は5億6,000万人を超えると推定されています。さらに、暗号資産決済を導入した店舗では、平均ROIが327%、新規顧客の増加率が最大40%と報告されており、暗号資産決済の実用性が高まっています。（参照：Cryptocurrency Ownership Data https://www.triple-a.io/cryptocurrency-ownership-data）

しかし、日本市場においては、依然として暗号資産を日常の決済に活用する機会は限られており、多くのユーザーがリアルな決済シーンでの活用を求めています。このような背景のもと、当社は2024年5月より「Slash Ｖプリカ SHOP」の運営を開始し、日常的な買い物で暗号資産を利用する機会を提供することで、日本市場における暗号資産決済市場の成長を促進してきました。

そしてこの度、「Slash Ｖプリカ SHOP」において、Kaia上の暗号資産を使用し、Ｖプリカを購入することが可能となりました。これにより、日本のKaiaエコシステムにおける決済領域の拡大が期待され、より多くの暗号資産ユーザーがシームレスに暗号資産を活用した決済を行うことができます。本取り組みにより、日本国内の暗号資産ユーザーにとって、新たな決済手段の選択肢が広がるとともに、暗号資産をより身近に活用できる環境の整備を進めてまいります。今後も当社は、暗号資産決済の普及を推進し、日本市場におけるデジタル決済の新たな可能性を創出してまいります。

※「Slash Vプリカ SHOP on Solana」は、売上金の受け取りに利用するステーブルコインをUSDCからUSDTに変更するシステム改修のため、一時休止させていただきます。 再開の際には、公式X（旧Twitter）にて改めてお知らせいたします。

Slash Ｖプリカ SHOP on Kaia 決済方法

1 Slash Ｖプリカ SHOP（ https://vpc.slash.fi/ ）にアクセスし、ページの下部に進みます。（もしくは「Buy」をクリック。）2 金額と枚数、メールアドレスを入力し、「Buy」をクリックするとメールが送付されます。3 件名に「[Slash]支払いURLが発行されました」と記載されたメールが届きます。「購入する」ボタンをクリックするとSlash Paymentの決済画面に遷移します。

4 Slash Paymentの決済画面で暗号資産ウォレットを接続し、保有している暗号資産を選択します。5 最適なレートが表示されるので「Pay」をクリックし、決済の完了を待ちます。6 Slash Payment上で決済が完了すると、Ｖプリカの認証番号とカード番号が記載されたメールが先ほどのメールアドレス宛に届きます。



【Ｖプリカギフト利用方法】アカウント登録からマイページでのチャージ方法について https://bit.ly/4beZoii(https://bit.ly/4beZoii)

Slash Fintech Limitedについて

Slash Fintech Limitedは、2022年8月よりSlash Paymentの提供を開始。Ethereum、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Astar、Arbitrum One、Optimism、Oasys、Mantle Network、Base、Solana、Kaiaなどの各ブロックチェーンに対応しており、これまで1億8,000万ドル以上のGMVを記録しています。当社では、暗号資産を活用した決済手段の普及によって、クリプトによるなめらかな価値移動が可能な社会の実現を目指しており、今後もアジア市場を中心とした事業展開を推進していきます。

企業名：Slash Fintech Limited（British Virgin Island）

所在地：4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110.

代表：代表取締役社長 Shinsuke Sato

設立：2021年11月23日

Slash Payment： https://slash.fi/

Slash Ｖプリカ SHOP ：https://vpc.slash.fi/

White Paper：https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper

X： https://twitter.com/SlashWeb3

Ｖプリカギフトとは



Ｖプリカギフトは、ライフカード株式会社が発行するVisaギフトカードです。Slash Ｖプリカ SHOPで購入できるＶプリカギフトはメールやSMSで送れる「コードタイプ」のデジタルギフトです。余った残高については、Ｖプリカへチャージしてご利用いただけます。

Ｖプリカ公式ホームページ https://vpc.lifecard.co.jp/

ＶプリカOnline SHOP https://lifecard-vpc.shop-pro.jp/