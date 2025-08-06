“限界”から“ちょっと未来”へ──DAOと星のまち・佐治『にんケットぷち in 鳥取・佐治 2025』10月11日（土）～12日（日）開催決定～

人口わずか約1,500人・高齢化率50％超の鳥取県鳥取市佐治町──


星空ブランド「星取県」を象徴するこの山あいの町で、分散型自律組織（DAO）と地域資源を掛け合わせた実証イベント『にんケットぷち in 鳥取・佐治 2025』 を開催いたします。



目玉企画


SUNO（AI作曲）ご当地ソング・コンテスト
→最優秀曲を佐治町内施設で定期的に放送する取り組みを目指す
（※当社調べ／同様事例未確認のユニークな試み）



日程：2025年10月11日（土）～12日（日）


会場：SANDBOX TOTTORI（鳥取市）／さじアストロパーク（佐治町）ほか


共同主催：NinjaDAO ・佐治DAO


協力　　　CampDAO


登壇者：イケハヤ氏（CryptoNinja共同創設者／SNS総フォロワー55万超）



さじアストロパークでの星空観測体験
→口径103cm大型望遠鏡による本格的な観測が可能



コラボイベントオプション企画：「DAOオータムキャンプin佐治」（10月12日夜～13日）
→ キャンプファイヤー・鳥取キャンプ飯・テントサウナなど


１｜開催目的 ～“見る”から“参加する”地方創生へ


佐治町の課題　　 （本イベントのアプローチ）


人口減少・高齢化→DAOコミュニティ流入で多世代の関係人口を創出


　　　　　　　　　資源の磨き上げ


　　　　　　　　　星空×AI音楽の新名物で観光導線を拡張


情報発信力の不足→イケハヤ氏のSNS発信で全国・海外へリーチ


DX人材不足　　 →SANDBOX TOTTORI を拠点にWeb3ハッカソンを実施


２｜プログラム


日時


10/11（土) 14:00　SUNOご当地ソング・コンテスト開催


　　　　　　　　　　→優秀曲を定期的に放送し観光導線を拡張



　　　　　　16:00　SUNOご当地ソング・コンテスト終了


　　　　　　　　　　各自アストロパークへ移動


　　　　　　　　　 （公共交通機関で来場された方に関しては運営チームが送迎いたします。）



　　　　　　18:00　さじアストロパークにて星空観察「星取県」体験を可視化


　　　　　　21:00　夕食＆懇親会（コテージ/コスモスの館/BBQ等)


　 →地元産品PR・産地消に貢献


10/12（日）午前 　 解散or佐治周辺観光



10/12（日）～13（祝）


コラボイベント：「DAOオータムキャンプ」


　　　　　　　　（キャンプファイヤー・鳥取キャンプ飯・テントサウナ体験）


　　　　　　　　 →長期滞在による関係人口創出


３｜開催情報


イベント名　『にんケットぷち in 鳥取・佐治 2025』



会期　2025年10月11日（土）～12日（日）


　　　DAOオータムキャンプin佐治：12日夜～13日（月・祝）



会場　SANDBOX TOTTORI（鳥取市浜坂）


　　　さじアストロパーク（佐治町高山）


　　　キャンプ/山王谷キャンプ場・たんぽり荘（佐治町）


参加費


本編：調整中（確定後告知）／キャンプ：5,000円（夕朝食付）


定員　本編30名／キャンプ20名（先着・事前申込制）


申込は下記リンクからお願いします


https://forms.gle/2NMQqHPs2uEqdBLM6


締切　2025年9月30日（火）


「DAOオータムキャンプin佐治」

『にんケットぷち in 鳥取・佐治 2025』のコラボイベントとして、2025年10月12日（日）から13日（月・祝）の2日間にわたり、日本有数の美しい星空で知られる鳥取県鳥取市佐治町にて、秋の自然を満喫するキャンプイベント「DAOオータムキャンプ in 佐治」を開催します。



澄み切った夜空の下、仲間と囲むキャンプファイヤーの温もり。鳥取の豊かな食材を味わうキャンプ飯。そして、大自然の中で心身を解放するテントサウナ体験。日常の喧騒から離れ、五感で自然とつながる「あそびつくせる」コンテンツを多数ご用意しました。



このキャンプイベントの特徴は、DAO（自立分散型組織）発のイベントであるということです。


全国各地からDAOに集ったキャンパー仲間たちがキャンプを盛り上げます。



ご家族やご友人と、特別な秋の思い出を作りに来ませんか。皆様のご参加を心よりお待ちしております。


４｜登壇者コメント




クリプトニンジャのイベントをそんな素敵な場所でできることを嬉しく思います！


クリプトニンジャ自体も、実は高知県の山奥・越知町に生まれてます。


圧倒的な自然のなかで、クリエイティブを発揮しましょう！


- イケハヤ氏





５｜お問い合わせ


佐治DAO


https://discord.gg/YEEbZdyG


または


株式会社あるやうむ　お問い合わせフォーム


https://alyawmu.com/contact/


🏕 運営団体


NinjaDAO
CryptoNinja公式コミュニティ。参加1.9万人超の日本最大級DAO。



佐治DAO
鳥取市・佐治町で星・自然・文化を軸に関係人口拡大を目指す地域DAO。


CampDAO（コラボイベント主催）
「キャンプ×DAO」でアウトドアと地方を再接続するWeb3コミュニティ。


🌠 星空の下で、DAOと未来を語る準備はできましたか？


佐治で、あなたの参加をお待ちしています！