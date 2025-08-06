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法政大学が中高生対象「HOSEI GLOBAL CHALLENGERS CAMP 2025」を8月20日～24日に開催 将来に点数をつけるな！～社会と自分の未来を見つめ直す5日間～
法政大学は、「HOSEI GLOBAL CHALLENGERS CAMP 2025」を8月20日（水）～8月24日（日）に市ケ谷キャンパスで開催します。全国の中学3年生から高校3年生を対象に、「将来に点数をつけるな！～社会と自分の未来を見つめ直す5日間～」をテーマとしたサマーキャンプです。
現在と将来の社会情勢を考えた上で、「より良い社会をつくるために自分たちの理想の学びとは何か？その学びを実現できる大学とはどのような場所であるか？」を見つめ直す5日間。未来の社会へ挑戦を続ける国際機関職員や起業家など、ロールモデルたちの講演や法政大学の教員からの講義を通じて、多様な価値観や未来を創るリーダーに必要な資質を学びます。また、全国から集う中学生・高校生間のディスカッションやプレゼンテーションを通じて、グローバル人材に必要なスキルを実践的に学びます。
なお、プログラム中は法政大学の学生が各グループにメンターとしてつき、参加学生をサポートします。また、大学だけではなく、法政大学の卒業生組織の校友会や後援会も本キャンプをサポートし、オール法政で開催します。
（ご参考）2024年度開催内容 https://www.global.hosei.ac.jp/our_activities/article/20240920_01/
◆開催目的
・VUCA（※）の時代を生きる若い世代が、自分の将来を考えるきっかけとなること
※ V（Volatility：変動性）、U（Uncertainty：不確実性）、C（Complexity：複雑性）、A（Ambiguity：曖昧性）
・若い世代が大学入試や偏差値に囚われず、社会で自身がどうなりたいかを考え、その方法として大学を選択できるようになること
・学校や地域を超えた出会いを通じて、若い世代がお互いに刺激し合う環境を法政大学が提供すること
◆開催概要
1．開催日時 2025年8月20日（水）～24日（日）
2．実施場所 法政大学市ケ谷キャンパス
東京都千代田区富士見2-17-1
https://www.hosei.ac.jp/ichigaya/access/
3．対 象 中学3年生～高校3年生
4．定 員 32名（最低催行人数12名）
5．応募締切 募集終了
6．参加費 参加の場合：110,000円（税込）／通学参加の場合：80,000円（税込）
7．使用言語 日本語・英語（議論は主に日本語、最終発表はグループごとに英語で行う）
8．英語レベル 英検2級程度
9．事前選考 あり（書類選考）
10．奨学金枠 ①参加費免除枠 最大7名（参加費全額免除）※別途選考あり。
②地方参加枠 最大7名（参加費50,000円免除）※別途選考あり。
※学校所在地が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県以外であること。
◆プログラムスケジュール
Day1（8/20）
・基調講演（法政大学総長 Diana Khor教授）
・プロジェクトの進め方（市川氏）
#社会起業家 #夢
・ウェルカムパーティー
Day2（8/21）
・Challengers Talk～世界で学びを創る～（Samer氏）
・パースペクティブディスカッション（中村氏、並木氏、清水氏）
#キャリア #学び方 #社会
・法政大学での学び＋キャンパスツアー
Day3（8/22）
・パースペクティブディスカッション（法政大学GIS学部長 福岡教授、福岡雙葉高校 長村氏）
#大学の学び #高校の学び
・新規事業立ち上げ講座
・英語プレゼンスキル講座
・グループワーク
Day4（8/23）
・グループワーク
・リハーサル
Day5（8/24）
・プレゼンテーション大会
・閉会式
※内容は予告なく変更されることがあります。
※プレゼンテーション大会は保護者や所属学校の先生もご覧いただけます。
◆講演者
法政大学総長／グローバル教養学部教授
Diana Khor, Ph.D
World Road CEO Kindness & Leadership,Leading Lights 50 アジア・パシフィック部門／UNESCO CHAIR Youth Ambassador Okayama U
市川 太一 氏
ミワール国際大学／ミワール学院ドバイ校の共同創立者
Samer Khan 氏
#世界最年少大学設立者 #社会起業家 #機械工学修士 #MIT
ustwo Tokyoプリンシパルデザイナー
中村 麻由 氏
#ロンドン芸術大学 #DEI #アプリ開発 #インタラクションデザイン
WFP 国連世界食糧計画バングラデシュ事務所
並木 愛 氏
#ロンドン大学政治経済学院 #国際開発マネジメント修士 #コンサルティング #外務省
株式会社Ridilover
清水 一真 氏
#ソーシャルセクター #国際協力 #イギリス留学 #コンサルティング #社会課題解決
関西ペイント株式会社 M&A戦略部 部長
河本 孝志 氏
#ミズーリ州立大学大学院 #外務省外務事務官 #コンサルティング #世界経済フォーラム
法政大学グローバル教養学部学部長／法政大学評議員／法政大学グローバル教養学部産学連携組織／GGLI （GIS Global Leadership Initiative） Chair
福岡 賢昌 教授
福岡雙葉学園 学園教育改革推進本部長 兼 特命教頭／One Young World Japan U18 project Lead Teach for All Asia region Network Connector
長村 裕 氏
▼本件に関する問い合わせ先
法政大学グローバル教育センター国際交流課
TEL：03-3264-9662
メール：hgcc@ml.hosei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/