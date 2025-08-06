【FRONTIER】真夏の大チャンス！お盆期間限定「プレミアムSALE」開催

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）はオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」の直販サイトにて、この夏限定の特別企画「ワクワクの10日間 真夏のプレミアムSALE」を開催いたします。プレミアム感あふれる特別な夏の福箱を、2025年8月9日（土）、11日（月）、13日（水）、15日（金）の各日正午より、全24商品を6商品ずつ順次販売いたします。

概要

このたび、2025年8月9日（土）正午より、FRONTIERダイレクトにて≪ワクワクの10日間 真夏のプレミアムSALE≫を開催いたします。日頃のご愛顧に感謝を込め、スタッフ厳選の特別セットをお得な「夏の福箱」として、高性能ゲーミングPCはもちろん、コスパ抜群の掘り出しモデルやゲーミング周辺機器のセットまで、全24商品を衝撃プライスで順次ご提供いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！

開催概要

・ セール名称： ワクワクの10日間 真夏のプレミアムSALE

・ 販売期間： 2025年8月9日（土）正午 ～ 8月18日（月）正午まで

・ 販売形式： 全24商品を、4回に分けて数量限定で販売

・ ラインナップ公開日： 2025年8月8日（金）15：00～

販売開始日

・ 8月9日（土）／11日（月）／13日（水）／15日（金）

※各日 正午より販売開始

セール特設ページ（8月8日（金）15:00公開予定）

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej2508/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=natuP1(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej2508/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=natuP1)

注目商品（一例）

・ ゲーミングキーボード＆マウス＆マイク3点セット ／ 1万円（税込）

・ AMD Ryzen 7 + RTX 4060 Ti搭載PC ／ 14万円台

・ Intel Core Ultra 7 + RTX 5070 搭載PC ＆ゲーミングキーボード ／ 23万円台

・ AMD Ryzen 7 + RTX 5070 Ti 搭載PC ＆ゲーミングヘッドセット／ 31万円台

FRONTIERの品質

パソコンメーカーとして品質にこだわり、国内での組み立て・検査体制を貫いてまいりました。信頼性の高い製品をお届けするために、組み立て後の検査や長時間の高負荷検査、厳しい外観確認を実施しております。

またお客様のサポートにも力を入れており、パソコン選びからご購入後のご相談、万一の場合の修理受付など、フォロー体制も充実。パソコン初心者のお客様から、安心して自分にぴったりのパソコンを注文できたとご好評です。

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器