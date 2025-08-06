報知エンターテインメントマーケット(H.O.E.M.)がコミケ出展

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、８月16日、17日、東京・江東区の東京ビッグサイトで行われる世界最大規模の同人誌即売会「コミックマーケット106」（通称：コミケ106）企業ブースに、自社が運営するエンタメ・アニメグッズ専門店「報知エンターテインメントマーケット(H.O.E.M.)」を出展します。

15回目の出店となる今回は、「ラブライブ！スーパースター!!」新規グッズを多数販売いたします。

同商品は、現在報知新聞社より発売中のタブロイド紙「ラブライブ！スーパースター!!特別号Vol.２」の描き下ろしイラストをデザインした特別仕様。今年３月～６月まで全国５都市で行われたライブツアー「ラブライブ！スーパースター!! Liella! 6th LoveLive! Tour ～Let's be ONE～」のステージ上でキャストが着た、ライブＴシャツ姿のメンバーをグッズ化いたしました。アクリルスタンド、アクリルキューボイド、オーロラアクリルキーホルダーなど豊富なラインアップをご用意しております。

この他にも、６月の埼玉・ベルーナドームで行われた「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～」の開催に合わせて弊紙が制作したブランケット版「Aqoursフィナーレライブ特別版」をはじめとした「ラブライブ！サンシャイン!!」グッズ、さらに「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」グッズなど、ラブライブ！シリーズの各種商品を多数販売いたします。

◆主な取扱商品◆

・ラブライブ！スーパースター!! アクリルタンド11種各 1,650円

・ラブライブ！スーパースター!! Ｂ２タペストリー12種各 3,300円

・ラブライブ！スーパースター!! オーロラアクリルキーホルダー11種各 990円

・ラブライブ！スーパースター!! トレーディングキラキラハート缶バッジ 660円

・ラブライブ！スーパースター!! チェキ風カードセット 1,210円

・ラブライブ！サンシャイン!! アクリルスタンド９種各 1,650円

・ラブライブ！サンシャイン!! トレーディングアクリルバッジ 825円

・ブランケット版「Aqoursフィーナーレライブ特別版」 300円

・ラブライブ！サンシャイン!!アクリルスタンド５周年記念タブロイド仕様イラストモデル９種各 1,650円

・ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アクリルスタンド13種各 1,650円

・ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ラメアクリルキーホルダー13種各 1,430円

・ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 トレーディングおなまえバッジ 770円

・初音ミク画集「ＴＡＢＬＯＩＤ ＭＩＫＵ」 3,900円

・初音ミク缶バッジ各660円

【報知エンターテインメントマーケット(H.O.E.M)とは】https://hochi-em.com/

報知新聞社が運営するアニメなどに特化したＥＣサイト。スポーツ報知が発売したタブロイド特別号やオリジナルグッズ などを販売。

▼スポーツ報知＿ＨＯＥＭ https://twitter.com/_hoem

▼報知サブカル情報局＆H.O.E.M. https://twitter.com/hochi_comike

【販売に関するお問い合わせ】

報知新聞社：エンタメ・ＥＣ事業室 03・6831・1380（平日午前11時～午後５時）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール ：pr1872@hochi