「桃の花は夜明けの雲のように赤く染まり、梨の花は冬の雪のように輝き、楓の林は秋の輝きに燃え上がり、雪原は地平線の彼方まで広がっています。」遼寧省は、季節ごとに変化する絶え間ない農村風景で訪問者を魅了し、通年観光の目的地として確立されています。同省の文化・観光産業は、驚くべき勢いを維持しています。1月から6月にかけて、訪問者数は17.81%増加し、外国人観光客は前年比44.72%増加。そのうち約半数が4日以上の滞在でした。

春の咲き乱れる花と羽の祭典

3月下旬、丹東市関店県の河口村では、鴨緑江沿いの数マイルに及ぶ桃の花がピンクの輝きを放ち、人々を魅了しました。錦州市北鎮の「梨花大道」では、1日あたりの来訪者数が5万人を突破しました。東アジア・オーストラリア地域フライウェイ(渡り鳥ルート)の重要な中継地である康平の臥龍湖と営口の干潟では、春に12万羽を超える希少な鳥類、赤冠鶴や白鳥などが観察されています。

夏の波と潮の流れを巡る冒険

今年7月、大連の昌海県では、漁師の王中民氏が運営する8室の海岸沿いの客室がメーデー休暇前に既に満室となり、その後も需要が途切れることはありませんでした。丹東の大鹿島と葫芦島の興城ビーチでは、セーリングやビーチ・グランピングなど新たなアクティビティ・サービスが導入されました。

秋の色と収穫の宴

9月にスタートする新たな「紅葉と田んぼの蟹(Scarlet Leaves & Paddy Crabs)」ツアーは、本渓の関門山、盤錦の赤浜、そして盤錦の水稲公園を結びます。日中は赤く染まった木々を写真に収め、夜は淡水蟹を蒸して味わいます。

冬の雪と氷の喜び

遼陽の弓長嶺スキー・リゾートは今冬、夜間のスロープ照明を初導入し、温泉ホテルの利用率は80%に達する見込みです。一方、瀋陽と撫順の東北風の冬市場は旧正月の祭りと共に活況を呈し、本渓の社火の火の舞や錦州の影絵芝居が披露されます。

遼寧省文化・観光庁の担当者は、同省の「海岸の風景、国境地域の魅力、遼文化の遺産、赤色観光(coastal landscapes, borderland charm, Liao cultural heritage, and red tourism)」という資産を戦略的に活用し、全国向けの「田舎の四季(Four Seasons in the Countryside)」プレミアム・ルートをさらに充実させる計画を発表しました。2025年までに、同省は年間1億人の農村観光客の到着を目指しています。

