シンプレクス・ホールディングス、同志社大学の学生団体が主催するTEDxDoshishaU 2025「はじまり、はじまり、－This is how it begins…」に協賛

シンプレクス・ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:金子 英樹)は、同志社大学の学生団体TEDxDoshishaU(拠点:京都府京都市、代表:西嶋 夏帆)が主催するTEDxDoshishaU 2025「はじまり、はじまり、-This is how it begins…」に協賛することをお知らせします。TEDx*1とは、TED*2の“Ideas Change Everything”の精神のもと、世界150ヵ国以上で発足しているコミュニティです。『x』には、独立しているという意味が込められ、TEDの正式なライセンスを取得しながらも、人選や運営などにTEDは関与せず、独自に行います。TEDと同様に様々な分野から出演者を招き、交流を深めるイベントとなっています。世界各地で開かれたTEDxはこれまで1万回以上に上り、TEDxWoman、TEDxUniversityなど各テーマに応じたイベントも開催されています。TEDxDoshishaUは、2018年にTEDから正式にライセンスを取得し、「同志社をアイデア溢れる場所に」というスローガンのもと、同志社大学の学生たちが活動しています。TEDxDoshishaU 2025「はじまり、はじまり、-This is how it begins…」では、スピーチセッション(登壇者によるプレゼンテーション)、ワークショップ(来場者が自らの考えを表現し、他者と交流する場)、アフターワークショップ(スピーカーを含む全参加者が意見交換を行う場)が設けられる予定です。開催概要*1 TEDx Program https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program*2 TED公式サイト https://www.ted.com/■シンプレクス・ホールディングス株式会社について https://www.simplex.holdings/シンプレクス・ホールディングス株式会社は、シンプレクス株式会社をはじめとする子会社等の経営管理を行う持株会社です。2021年9月22日に東証一部上場を果たし、2022年4月4日をもって東証プライム市場へと移行しています。グループ中核企業であるシンプレクス株式会社は、1997年の創業以来、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融機関以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社を創設し、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクス株式会社とワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のDX推進を支援しています。本件に関するお問合わせ先≪報道機関からのお問い合わせ≫シンプレクス・ホールディングス株式会社コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑TEL:03-3539-7370 お問い合わせフォーム:https://www.simplex.holdings/contact/