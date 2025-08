レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本マットレス用接着剤市場は2033年までに10億6,470万米ドルを超えると予測、環境に優しい接着技術革新と睡眠製品需要の高まりが後押し

1

2

3

次へ

日本マットレス用接着剤市場は、2024年に2億7,015万米ドルの規模に達し、2033年には10億6,470万米ドルに達するという大きな成長が見込まれている。この成長は、2025年から2033年までの予測期間中、年平均成長率(CAGR)4.85%で見込まれている。これらの接着剤は、フォーム、布地、スプリングなどの素材を接着し、耐久性、快適性、安全性を確保するために使用されるため、マットレスの製造工程において重要な役割を果たしている。市場のダイナミクス市場のドライバー:マットレスの快適性と耐久性に対する需要の増加日本マットレス用接着剤市場成長の主な要因は、マットレスの快適性と耐久性に焦点を当てることです。 消費者が質の高い睡眠の重要性をより認識するようになるにつれて、優れた快適性と長期的な耐久性を提供するマットレスの需要が急増してい この需要の高まりは、マットレス製造における高度な接着技術の採用に直接影響を与えています。 接着剤はマットレスの構造を維持し、層の分離を防ぐのを助け、プロダクトの全面的な寿命そして慰めを改善する。 さらに、日本の消費者は、睡眠体験を向上させるために高品質のマットレスに投資したいと考えており、これらの革新をサポートする接着剤の需要をさらに加速させています。【 無料サンプル 】当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけますhttps://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-adhesives-for-mattress-market市場の抑制:プレミアム接着剤に関連する高コスト成長の可能性にもかかわらず、市場はプレミアム接着剤材料の高コストのために課題に直面しています。 高度な接着技術の需要が高まっている一方で、マットレスの耐久性と快適性を確保するために必要な高性能接着剤のコストは大きくなる可能性が 高級接着剤は標準的な代替品よりもかなり高価であるため、メーカーは品質とコストのバランスをとるというジレンマに直面することがよくあります。 この価格障壁は、小規模メーカーが生産方法をアップグレードすることを阻止し、高品質な製品を優先する市場で効果的に競争する能力を制限する可能性があります。 その結果、これらの接着剤に関連する高コストは、依然として市場の成長を抑制する重要な要因となっています。市場機会:寝具市場の拡大と都市化日本マットレス用接着剤市場は、より広範な寝具市場の需要の増加により、大幅な成長を目の当たりにしています。 可処分所得が上昇し、都市化が進むにつれて、日本の消費者は家庭用家具、特にハイエンド寝具製品に多く投資しています。 また、東京や名古屋などの主要都市での不動産ブームにより、高品質のマットレスや家具の需要が高まり、接着剤市場に新たな機会が生まれました。 さらに、多数の層および雑種の設計を頻繁に組み込む現代マットレスの進化は有効なアセンブリのために接着剤を要求する。 このような高級感と機能性の高いマットレスの需要の拡大は、接着剤市場の継続的な成長を促進することが期待されます。主要企業のリスト:● Bostik-Nitta Co., Ltd.● Henkel Japan Ltd.● Yasuhara Chemical Co., Ltd● Moresco Corporation● Oshika Corporation● Asahi Chemical Synthetic Co., Ltd.● Sekisui-Fuller Co., Ltd.【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-adhesives-for-mattress-market市場セグメンテーションの洞察